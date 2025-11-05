Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€

Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas

Um hotel de luxo em Cascais vai fechar portas para remodelações, mas antes disso est]a a fazer uma venda que tem dado que falar. Falamos do Onyria Quinta da Marinha Hotel, que está a vender o seu mobiliário e equipamentos de hotelaria através da plataforma digital Second Serve.

A Second Serve é especializada na venda de artigos de hotéis e restaurantes em segunda mão, oferecendo uma oportunidade única de adquirir peças de design e qualidade a preços muito competitivos. Em relação aos artigos que estão à venda deste hotel, os preços vão desde 5 a 100 euros, incluindo colchões, poltronas, cadeiras, mesas e outros artigos de decoração.

Neste caso, encontramos mesas de madeira a 35 euros, colchões Molaflex de 1,80m de largura a 95 euros, sofá-cama por 120 euros ou sommiers por 95 euros.

Segundo avança o Idealista, a venda arrancou mesmo antes do encerramento do hotel, previsto apenas para o final de novembro, e os compradores poderão receber as peças no momento em que o estabelecimento fechar. Para quem quiser conhecer os produtos antes de comprar, há ainda a possibilidade de visitar o showroom em Mafra, mediante marcação, onde algumas peças estarão expostas nas próximas semanas.

Esta iniciativa está ligada à grande renovação do hotel, que irá reabrir com a marca Kimpton, reconhecida internacionalmente pelo conceito de lifestyle e hotelaria de excelência. O upgrade do hotel, que ocorrerá entre finais de 2025 e início de 2026, combina modernização, luxo e sustentabilidade, avança o Idealista.

A operação decorre em duas fases: primeiro, o mobiliário dos 200 quartos e depois, os artigos das áreas comuns, como restaurantes, zonas de lazer e espaços de eventos. Pode compraros artigos aqui.