Facebook Instagram
Dicas

Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€

Um hotel de luxo em Cascais vai fechar para remodelações e está a vender o seu mobiliário. Os preços são inacreditáveis, tais como os dos colchões de 1,80m de largura em muito bom estado por 95 euros
IOL
Há 24 min
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas

Um hotel de luxo em Cascais vai fechar portas para remodelações, mas antes disso est]a a fazer uma venda que tem dado que falar. Falamos do Onyria Quinta da Marinha Hotel, que está a vender o seu mobiliário e equipamentos de hotelaria através da plataforma digital Second Serve.

A Second Serve é especializada na venda de artigos de hotéis e restaurantes em segunda mão, oferecendo uma oportunidade única de adquirir peças de design e qualidade a preços muito competitivos. Em relação aos artigos que estão à venda deste hotel, os preços vão desde 5 a 100 euros, incluindo colchões, poltronas, cadeiras, mesas e outros artigos de decoração.

Neste caso, encontramos mesas de madeira a 35 euros, colchões Molaflex de 1,80m de largura a 95 euros, sofá-cama por 120 euros ou sommiers por 95 euros. 

Segundo avança o Idealista, a venda arrancou mesmo antes do encerramento do hotel, previsto apenas para o final de novembro, e os compradores poderão receber as peças no momento em que o estabelecimento fechar. Para quem quiser conhecer os produtos antes de comprar, há ainda a possibilidade de visitar o showroom em Mafra, mediante marcação, onde algumas peças estarão expostas nas próximas semanas.

Esta iniciativa está ligada à grande renovação do hotel, que irá reabrir com a marca Kimpton, reconhecida internacionalmente pelo conceito de lifestyle e hotelaria de excelência. O upgrade do hotel, que ocorrerá entre finais de 2025 e início de 2026, combina modernização, luxo e sustentabilidade, avança o Idealista.

A operação decorre em duas fases: primeiro, o mobiliário dos 200 quartos e depois, os artigos das áreas comuns, como restaurantes, zonas de lazer e espaços de eventos. Pode compraros artigos aqui.

RELACIONADOS
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Palacete do Guerreiro - o novo boutique hotel da Serra da Estrela
Este hotel português deixou os espanhóis rendidos e já teve destaque na imprensa internacional
Nunca escolha estes quartos de hotel: especialista revela quais os melhores para uma noite sem barulho
Imprensa internacional destaca micro hotel português com um dos sete melhores da Europa
Piscinas privadas, campos de golfe e luxo autêntico: o hotel português que está a dar que falar lá fora
O que talvez não saiba que pode fazer num quarto de hotel para ter férias tranquilas
Mais Vistos
00:01:13
Secret Story
Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio
tvi
00:02:34
Secret Story
Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
tvi
00:02:55
Secret Story
Marisa Susana junta as peças do puzzle sobre o segredo de Pedro e Marisa: «Já entrei no quarto e...»
tvi
00:04:06
Secret Story
Liliana e Fábio em trocas de beijos: «Gosto tanto de ti»
tvi
Destaques IOL
Barreiro
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Jejum intermitente
Quantas horas deve-se fazer jejum intermitente? Nutricionista revela a duração ideal para ativar a autofagia
Dicas
Andamos todas a usar a máscara de cabelo de forma errada. Dermatologista revela a forma correta de aplicar
Saúde
Cientistas desenvolvem sérum para a alopécia que promete fazer crescer o cabelo em 20 dias
Mais Lidas
Famosos
Zé Lopes feliz com conhecido jornalista: "Encantou-me desde o primeiro momento. Amo-o muito"
selfie
Lojas
Finalmente abriu um outlet da Zara Home com peças de antigas coleções a preços reduzidos
Humidade
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Dois às 10
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
tvi
FC Porto
Villas-Boas: «Há muito tempo que o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso»
maisfutebol
Homicídio
Homem mata vizinho em Alcobaça e entrega-se à GNR
cnn