Sofás, móveis e tapetes a partir de 10 euros: estão à venda peças de hotel português que não chegou a abrir

A plataforma Second Serve tem à venda peças de uma unidade hoteleira em Sesimbra que não chegou a inaugurar. Há móveis, espelhos, tapetes, sofás, almofadas, candeeiros e muito mais artigos que nunca foram usados e que, segundo o site, estão em estado impecável, com preços muito abaixo dos praticados no mercado.

A plataforma Second Serve funciona como uma espécie de “venda de garagem” digital, dedicada exclusivamente ao setor da hotelaria e restauração. Na prática, qualquer pessoa pode comprar peças que os hotéis e restaurantes já não estão a usar: desde mesas e colchões a poltronas, candeeiros ou elementos decorativos. E há oportunidades incríveis como sofás grandes a 200 euros ou colchões de boa qualidade a 100.

Muitas das peças são provenientes de hotéis de luxo em Portugal, que dificilmente se encontrariam numa loja tradicional.

Neste momento, estão também a decorrer vendas de garagem do hotel Onyria, que se localiza na Quinta da Marinha, em Cascais, e do Lutecia Smart Design Hotel. E já estão anunciadas novas vendas de garagem de artigos do Hotel Mundial, em Lisboa, e do Convento do Espinheiro.

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