Diga adeus à humidade e bolor das roupas que estão o armário. Esta receita caseira faz milagres

Os dias chuvosos têm sido um verdadeiro pesadelo e trazem consigo o inevitável problema da humidade e do bolor. Mas existe uma solução simples que pode fazer toda a diferença – e ainda deixa os seus armários e cantos da casa com um aroma agradável.

A criadora de conteúdos @sorrialista, conhecida por partilhar dicas do dia a dia, partilhou no seu Instagram uma receita caseira para acabar com a humidade e bolor das roupas que ficam nos armários e ainda para sítios onde se acumula mais humidade - as janelas por exemplo. Para a fazer, só precisa de três ingredientes:

Sal grosso

Bicarbonato de sódio

Amaciador ou perfumador de roupa

Como fazer?

Coloque uma boa quantidade de sal grosso numa taça.

Adicione uma colher de sopa de bicarbonato de sódio.

Misture meia tampa do seu amaciador ou perfumador favorito.

Mexa bem e deixe atuar.

Esta mistura funciona durante cerca de um mês. Quando o sal começar a endurecer, significa que já absorveu bastante humidade e está na altura de a substituir.