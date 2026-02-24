Facebook Instagram
Dicas

Azulejos da casa de banho com humidade e bolor? Basta utilizar isto e ficam como novos

Aprenda a técnica caseira que remove bolor dos azulejos em minutos

IOL
Hoje às 16:26
Limpar casa de banho
Limpar casa de banho
Foto: bearfotos on Freepik
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros

Devido à humidade da casa de banho, os azulejos acabam por acumular algum bolor. O vapor e o calcário tornam as manchas difíceis de remover, e se não forem tratadas a tempo, o bolor rapidamente aparece entre os azulejos e nos cantos. No entanto, com ingredientes que já tem em casa é possível remover o bolor de uma vez.

De acordo com o site Vía País, para aplicar esta técnica, basta preparar uma mistura de vinagre branco com água quente e aplicar nos azulejos com um pano ou pulverizador. Nas áreas mais afetadas, polvilhe bicarbonato de sódio e esfregue suavemente em movimentos circulares com uma esponja, um pano ou até mesmo uma esvoda de dentes velha, até as manchas desaparecerem. Depois, é só enxaguar, secar e, se desejar, adicionar algumas gotas de limão ou óleo essencial de lavanda para um aroma fresco.

Para manter os azulejos sempre impecáveis, recomenda-se repetir a limpeza semanalmente, evitar esponjas metálicas que possam riscar os azulejos e aproveitar a mistura também para limpar o chuveiro, as torneiras e até azulejos da cozinha. 

RELACIONADOS
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros
Humidade, mofo e bolor: alemães fazem isto à casa todos os dias durante 5 a 10 minutos
Não só removem a humidade: especialistas explicam os benefícios de ter um desumidificador
Paredes pretas com bolor e humidade? Finalmente encontrámos um spray sem cloro que não tem cheiro
Humidade, mofo e bolor nas paredes: este é um dos principais erros dos portugueses no inverno
Mais Vistos
00:02:53
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
tvi
00:03:31
TVI Jornal
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta
tvi
00:06:49
Secret Story
Estalou o verniz! Sara perde a paciência e arrasa Luzia: «É muito falsa»
tvi
00:05:03
Secret Story
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés
tvi
Destaques IOL
Novidades
Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável
Saude
A velocidade com que fala pode dizer bastante sobre a sua condição mental
História
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Humidade
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros
Mais Lidas
Atualidade
Aproxima-se a 'tempestade do século' para esta quarta-feira, escreve a imprensa espanhola
away
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
versa
Luis garcia
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
Ana Guiomar
«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial
Dois às 10
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»
tvi
Dois às 10
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
tvi