Facebook Instagram
Dicas

Estas plantas ajudam a reduzir a humidade em casa

Humidade, bolor e mofo são problemas comuns nas casas nesta época do ano. Estas plantas são uma solução económica para purificar o ar e absorver humidade e fungos

IOL
Hoje às 10:49
Humidade, mofo e bolor nas paredes: este é um dos principais erros dos portugueses no inverno

Estamos numa fase de chuvas intensas e muitas casas portuguesas já sofrem com problemas de humidade. O aumento da humidade provoca bolor e fungos nas paredes, tetos e móveis, trazendo consigo cheiro a mofo, riscos para a saúde e danos na decoração.

Entre as várias formas de prevenir e combater o problema, a escolha das plantas para a sua casa pode ser determinante. Algumas espécies funcionam como verdadeiros desumidificadores naturais, ajudando a reduzir a humidade do ambiente de forma simples e decorativa.

Percorra pela galeria e descubra as plantas mais eficazes para manter a humidade sob controlo.

RELACIONADOS
Humidade, mofo e bolor nas paredes: este é um dos principais erros dos portugueses no inverno
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Paredes escuras com humidade? Estes sprays de supermercado vão fazer com que pareça que pintou a casa
Humidade e cheiro a mofo? Faça isto para acabar com o 'cheiro a antigo' da sua casa
Mais Vistos
00:00:58
Francisco Monteiro e Marcia Soares juntos em lugar especial: veja o vídeo!
selfie
00:03:35
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"
tvi
00:02:37
Dois às 10
Cristina Ferreira partilha a sua sincera opinião sobre o romance de Liliana e Fábio do “Secret Story”
tvi
00:00:37
Benfica
Não se preocupem, ela está bem! Como a mulher de Trubin viveu o golo do marido
maisfutebol
Destaques IOL
Novidades
Rival do Lidl e Mercadona que é um fenómeno europeu abriu mais uma loja em Portugal. E há descontos de 60%
Segurança
GNR está atenta a novo método de assalto a carros. E deixa apelo à população
Novidades
Mercadona abre segunda loja em Lisboa. Saiba onde fica e o que pode lá encontrar
Dicas
Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)
Mais Lidas
Champions
Afinal, quantos milhões já encaixaram Sporting e Benfica na Champions?
maisfutebol
Rita Salema
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Marcelo Palma
Marcelo Palma revela como lidou com reconhecimento do corpo de Maycon Douglas: «Senti-me sem chão»
Champions
Champions: Schjelderup eleito jogador da semana
maisfutebol
Benfica
OFICIAL: Benfica contrata central de 18 anos ao Estrela da Amadora
maisfutebol
Dois às 10
Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»
tvi