Estas plantas ajudam a reduzir a humidade em casa

Estamos numa fase de chuvas intensas e muitas casas portuguesas já sofrem com problemas de humidade. O aumento da humidade provoca bolor e fungos nas paredes, tetos e móveis, trazendo consigo cheiro a mofo, riscos para a saúde e danos na decoração.
Entre as várias formas de prevenir e combater o problema, a escolha das plantas para a sua casa pode ser determinante. Algumas espécies funcionam como verdadeiros desumidificadores naturais, ajudando a reduzir a humidade do ambiente de forma simples e decorativa.
Percorra pela galeria e descubra as plantas mais eficazes para manter a humidade sob controlo.