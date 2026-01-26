Facebook Instagram
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos

Depois de usarmos este removedor de fungos e bolores parece que pintámos as paredes e os tectos. E por menos de 2 euros
IOL
Há 2h e 54min
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro

Há poucos incómodos domésticos tão irritantes como o bolor que insiste em aparecer nas paredes de casa. Com a humidade típica dos meses mais frios, estas manchas escuras parecem surgir de um dia para o outro. É precisamente por isso que voltamos a destacar um dos nossos produtos de eleição, disponível em todas as lojas Pingo Doce por apenas 1,79 euros.

Falamos do Removedor de Fungos e Bolores Ultra Pro, da marca própria do Pingo Doce. Depois de o termos experimentado no ano passado, tornou-se presença obrigatória na nossa rotina de limpeza. Usamo-lo sobretudo em paredes e tectos da casa de banho, mas também em zonas mais húmidas como varandas e marquises. E nesta época do ano tem sido mais necessário do que nunca!

Mal pulverizamos o produto, a espuma ativa, que já apelidámos de “milagrosa”, começa logo a fazer efeito. Apesar de a marca recomendar um tempo de atuação de 10 minutos, notámos resultados visíveis quase de imediato. Ainda assim, respeitámos o tempo indicado. O melhor? Não é preciso esfregar nem fazer esforço: basta passar um pano ligeiramente húmido e, num instante, o bolor desaparece. As superfícies ficam novamente claras, como se tivessem acabado de levar uma demão de tinta branca.

Até as juntas dos azulejos, normalmente um verdadeiro paraíso para o bolor, voltaram a ficar impecavelmente brancas. Cuidado com a roupa, já que o produto deixa manchas em roupas escuras.

Como limpar as paredes com o removedor de fungos e bolores da Ultra?

De ação antibacteriana e fungicida, o Removedor de Fungos e Bolores Ultra torna a tarefa de limpeza muito mais simples. Para o utilizar, basta:

  1. Borrifar o produto diretamente sobre a parede ou a superfície afetada pelo bolor ou pelos fungos;
  2. Deixar atuar durante 10 minutos. Durante esse tempo, a espuma ativa vai penetrar nas manchas, eliminando o bolor e os fungos;
  3. Esfregar a superfície com um pano multiusos ligeiramente húmido e surpreender-se com a diferença.

Veja o vídeo:

