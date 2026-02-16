Facebook Instagram
Humidade, mofo e bolor: alemães fazem isto à casa todos os dias durante 5 a 10 minutos

Faça como os alemães e evite a humidade e bolor em casa neste inverno
IOL
Hoje às 13:12
Não só removem a humidade: especialistas explicam os benefícios de ter um desumidificador

A humidade em casa não é apenas incómoda, mas também pode ser perigosa. Com o ar demasiado húmido, aparece bolor, ácaros e bactérias, que tornam o ambiente menos saudável e até podem prejudicar a saúde respiratória. É por isso que, em países como a Alemanha, existe uma prática diária que combate estes problemas de forma simples, rápida e surpreendentemente eficiente: o Stosslüften.

Se traduzíssemos para português, seria algo como “ventilação rápida” ou “arejamento intenso e curto”. A técnica consiste em abrir completamente as janelas durante cinco a dez minutos, criando correntes de ar ao abrir janelas em lados opostos da casa. O objetivo é renovar completamente o ar interior sem arrefecer demasiado as paredes, o chão ou os móveis, evitando desperdício de energia e mantendo o conforto térmico.

Nas casas alemãs, muito bem isoladas e com sistemas de aquecimento eficientes, o ar tende a ficar húmido rapidamente. O Stosslüften reduz este excesso de humidade, previne o aparecimento de bolor e melhora a qualidade do ar que se respira diariamente.

Basta desligar o aquecimento, abrir todas as janelas e esperar cinco a dez minutos. Depois fecha-se tudo e volta-se a ligar o aquecimento. Com uma boa ventilação cruzada, estes poucos minutos são suficientes para renovar todo o ar da casa, mantendo as paredes, móveis e chão quentes e secos.

O Stosslüften é particularmente útil depois de cozinhar ou secar roupa dentro de casa, momentos em que a humidade tende a acumular-se. Ao eliminar o excesso de água no ar, evita-se a condensação que se forma nas superfícies, o cenário perfeito para o bolor e os ácaros proliferarem. 

