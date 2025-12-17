Facebook Instagram
Dicas

Frio e humidade leva espanhóis a colocar saquinhos de chá nas janelas

Humidade e frio atingem as casas nesta época do ano. E de Espanha chega um truque barato e ecológico para lhes fazer frente
IOL
Há 3h e 4min
Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros

Com a chegada do inverno, a condensação nas janelas torna-se um problema familiar em muitas casas ibéricas. É da imprensa espanhola que chega uma sugestão que tem circulado nas redes sociais: usar saquinhos de chá nas janelas.

Os saquinhos de chá secos absorvem alguma humidade do ar. No entanto, a quantidade que conseguem absorver é limitada. Colocar alguns saquinhos junto às janelas pode ajudar, principalmente com odores, embora não resolva por si só o problema da condensação.

Além de recorrer às saquetas de chá, deve sempre seguir estas recomendações:

  • Ventilação adequada: abrir as janelas todos os dias, mesmo no inverno, para renovar o ar e reduzir a humidade interior.
  • Controlo da humidade: usar desumidificadores em espaços mais problemáticos.
  • Isolamento térmico: janelas com vidro duplo ou triplo reduzem drasticamente a diferença de temperatura que causa condensação.
  • Aquecimento: manter uma temperatura constante e moderada evita grandes variações térmicas.

E no carro?

Aqui os saquinhos de chá têm uma aplicação ainda mais útil. Colocados no interior do automóvel, podem absorver odores desagradáveis e reduzir ligeiramente a humidade ambiente, ajudando a prevenir o embaciamento dos vidros. Não é uma solução milagrosa, mas pode complementar outras medidas como deixar uma fresta de janela aberta quando o carro está estacionado em local seguro.

RELACIONADOS
Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros
"Acabou-se o mofo nos armários": este desumidificador não gasta eletricidade e custa 18 euros
Efeito de fogo realista e dois níveis de aquecimento: a lareira elétrica que todos querem neste inverno
Não vamos esperar que a humidade e o mofo se instalem. Por alguma razão este é o aparelho mais vendido
Mais Vistos
00:02:55
Secret Story
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
tvi
00:04:38
Secret Story
Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»
tvi
00:00:53
Secret Story
Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório
tvi
00:04:05
Secret Story
Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo
Reddit
A minha mulher fica com o dinheiro que pago para as limpezas. E agora está zangada porque não ajudo em casa
Dicas
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Monia Delpero
«Dei um beijo de despedida à minha mãe e disse 'volto já’. Nunca regressei a casa»
Mais Lidas
Christina Chambers
Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu
João Ricardo
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»
Famosos
Família de Cristiano Ronaldo de luto: "Que notícia mais triste"
selfie
Estados Unidos
"Estavam mesmo muito perto". Pela segunda vez em 48 horas, mais um avião civil escapa a colisão com aeronave da Força Aérea dos EUA perto da Venezuela
cnn
Seleção
Bruno Fernandes: «Não temos de nos prender só porque o Ronaldo está em campo»
maisfutebol
Guerra na Ucrânia
Putin garante que vai "libertar territórios históricos russos" na Ucrânia. E chama "porquinhos" aos líderes europeus
cnn