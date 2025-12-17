Frio e humidade leva espanhóis a colocar saquinhos de chá nas janelas

Humidade? Estes são os hábitos que deve ter para acabar com o aparecimento de bolor e mofo

Com a chegada do inverno, a condensação nas janelas torna-se um problema familiar em muitas casas ibéricas. É da imprensa espanhola que chega uma sugestão que tem circulado nas redes sociais: usar saquinhos de chá nas janelas.

Os saquinhos de chá secos absorvem alguma humidade do ar. No entanto, a quantidade que conseguem absorver é limitada. Colocar alguns saquinhos junto às janelas pode ajudar, principalmente com odores, embora não resolva por si só o problema da condensação.

Além de recorrer às saquetas de chá, deve sempre seguir estas recomendações:

Ventilação adequada: abrir as janelas todos os dias, mesmo no inverno, para renovar o ar e reduzir a humidade interior.

abrir as janelas todos os dias, mesmo no inverno, para renovar o ar e reduzir a humidade interior. Controlo da humidade: usar desumidificadores em espaços mais problemáticos.

usar desumidificadores em espaços mais problemáticos. Isolamento térmico: janelas com vidro duplo ou triplo reduzem drasticamente a diferença de temperatura que causa condensação.

janelas com vidro duplo ou triplo reduzem drasticamente a diferença de temperatura que causa condensação. Aquecimento: manter uma temperatura constante e moderada evita grandes variações térmicas.

E no carro?

Aqui os saquinhos de chá têm uma aplicação ainda mais útil. Colocados no interior do automóvel, podem absorver odores desagradáveis e reduzir ligeiramente a humidade ambiente, ajudando a prevenir o embaciamento dos vidros. Não é uma solução milagrosa, mas pode complementar outras medidas como deixar uma fresta de janela aberta quando o carro está estacionado em local seguro.