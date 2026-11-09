Humidade e bolor em casa? Este desumidificador desceu de 81 para 46 euros na Amazon

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Quem passa um inverno numa casa portuguesa sabe: vêm aí longos dias de janelas embaciadas, cantos com bolor e roupa que nunca mais seca. Para combater a humidade sem gastar muito, há agora um desumidificador na Amazon por 46,78 euros, quando o preço original era de 81,32 euros.

Tem 4,6 estrelas e mais de 300 compras no último mês, e há quem o tenha comprado precisamente para ajudar a secar a roupa. “Estou contente porque reparo que a minha roupa seca muito mais depressa e não tem cheiro a humidade, como acontece quando demora demasiado tempo a secar”, conta uma compradora.

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Dois modos, depósito transparente e um só toque

O aparelho tem dois modos de funcionamento: um mais forte, para tirar rapidamente a humidade criada ao cozinhar ou depois do banho, e outro mais silencioso, pensado para a noite. Liga-se com um só toque no ecrã digital e tem um depósito de água transparente com 1,8 litros, o que permite ver quando está cheio e facilita a limpeza. Inclui ainda um temporizador de 24 ou 48 horas e desliga-se sozinho, com um aviso luminoso vermelho, quando é preciso esvaziar o depósito.

Pequeno e fácil de mudar de divisão

Com um tamanho compacto, este equipamento cabe bem num quarto, num escritório ou na casa de banho. Um utilizador conta que o usa numa casa de banho e depois num quarto e que “funciona perfeitamente”, elogiando o facto de ser pequeno apesar do depósito grande. Outro considera-o bonito e discreto, e há ainda quem diga que quase não faz ruído. O consumo é baixo, por isso pode ficar ligado sem pesar na fatura da eletricidade.

Funciona durante todo o ano

Este modelo tem descongelação automática, uma função que evita que se forme gelo no aparelho quando as temperaturas descem, e por isso continua a funcionar bem nos dias mais frios. A página da Amazon indica que se trata de uma oferta por tempo limitado, e o preço de 46,78 euros fica a quase 35 euros do original. Um utilizador resume-o como um aparelho que “faz o que promete”, com boa relação qualidade-preço.

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