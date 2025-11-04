Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa

O aspirador que rivaliza com o Dyson V8 por menos de metade do preço

Com o frio e a chuva, é muito comum em quase todas as casas a humidade acumular-se. As janelas embaciam, o cheiro a mofo aparece e as paredes ficam frias. A isto junta-se a dificuldade em secar a roupa nos dias em que o tempo não ajuda. Para resolver o problema, o LIDL tem à venda o Desumidificador Elétrico Tronic de 10 litros, uma ajuda essencial para esta época do ano.

O aparelho faz parte da campanha Black November e está a 89,99 euros, menos 10 euros face ao preço do ano passado.

O desumidificador possui uma capacidade de reservatório de aproximadamente 2,1 litros, o que permite várias horas de utilização contínua antes de precisar de ser esvaziado. O consumo de energia é de 245 W, garantindo um bom equilíbrio entre potência e eficiência.

Tem ainda um filtro substituível e lavável, que facilita a manutenção e prolonga a vida útil do aparelho. O design é simples e discreto, com grelhas frontais de ventilação e um painel de controlo na parte superior.

Para além de reduzir a humidade, este desumidificador ajuda a prevenir bolores, fungos e odores desagradáveis, tornando o ambiente mais saudável, algo essencial para quem sofre de alergias ou problemas respiratórios.

Por menos de 90 euros, o desumidificador Tronic oferece uma excelente relação qualidade-preço. É uma solução prática e eficaz para quem vive em zonas mais húmidas ou em casas com pouca ventilação.