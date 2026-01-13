Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio

A presença de humidade nas paredes é um problema comum em muitas casas, mas nem sempre é fácil identificar se a origem está no interior da casa ou em infiltrações externas. O arquiteto espanhol Máximo Caballero partilhou um truque nas suas redes sociais onde esclarece esta dúvida sem recorrer a obras, utilizando apenas papel de alumínio e fita-cola.

Num vídeo partilhado no TikTok, o especialista apresenta um teste para determinar a fonte da humidade. "Pegue num pedaço de papel de alumínio e fita-cola e cole-o na parede durante um par de dias”, explica.

O arquiteto alerta que a chave está em observar onde surgem as gotas após alguns dias. Se as gotas aparecerem no exterior do papel, significa que a humidade vem do interior da casa, normalmente devido a falta de ventilação ou excesso de vapor provocado pelo uso quotidiano.

Por outro lado, se a condensação se formar na parte interior do papel de alumínio, a humidade tem origem no exterior, resultando de infiltrações ou falhas na impermeabilização. Este detalhe é determinante para perceber se é necessário chamar um profissional para uma intervenção mais profunda.

O especialista reforça a utilidade do método como forma de evitar gastos desnecessários: “Antes de gastar dinheiro em obras, faça este teste em casa”. Ao fazer isto, pode ter uma primeira orientação sobre a origem da humidade e planear a reparação adequada, prevenindo danos maiores nas paredes.