Facebook Instagram
Dicas

Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio

Humidade nos cantos da casa de banho que não desaparece com a limpeza habitual? Faça este teste
IOL
Hoje às 10:28
Humidade
Humidade
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres

A presença de humidade nas paredes é um problema comum em muitas casas, mas nem sempre é fácil identificar se a origem está no interior da casa ou em infiltrações externas. O arquiteto espanhol Máximo Caballero partilhou um truque nas suas redes sociais onde esclarece esta dúvida sem recorrer a obras, utilizando apenas papel de alumínio e fita-cola.

Num vídeo partilhado no TikTok, o especialista apresenta um teste para determinar a fonte da humidade. "Pegue num pedaço de papel de alumínio e fita-cola e cole-o na parede durante um par de dias”, explica.

O arquiteto alerta que a chave está em observar onde surgem as gotas após alguns dias. Se as gotas aparecerem no exterior do papel, significa que a humidade vem do interior da casa, normalmente devido a falta de ventilação ou excesso de vapor provocado pelo uso quotidiano.

Por outro lado, se a condensação se formar na parte interior do papel de alumínio, a humidade tem origem no exterior, resultando de infiltrações ou falhas na impermeabilização. Este detalhe é determinante para perceber se é necessário chamar um profissional para uma intervenção mais profunda.

O especialista reforça a utilidade do método como forma de evitar gastos desnecessários: “Antes de gastar dinheiro em obras, faça este teste em casa”. Ao fazer isto, pode ter uma primeira orientação sobre a origem da humidade e planear a reparação adequada, prevenindo danos maiores nas paredes.

 

RELACIONADOS
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres
Sapatos encharcados em dias de chuva? Este spray ajuda a impermeabilizar o calçado
Especialistas recomendam usar esta temperatura na máquina de lavar roupa para reduzir o consumo
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Camas, sofás e móveis: hotel está a vender o seu recheio a partir de 20 euros
Mais Vistos
00:04:53
1ª Companhia
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
tvi
00:02:58
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia de última hora
tvi
00:03:09
1ª Companhia
Última Hora! Em lágrimas, Pedro Barroso faz anúncio ao grupo: «Tomo a decisão de me ir embora»
tvi
00:01:35
1ª Companhia
Após anunciar que quer desistir, Pedro Barroso desabafa com Rui Freitas: «Acho que és...»
tvi
Destaques IOL
Novidades
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Novidades
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Nespresso
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
Humidade
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Mais Lidas
Carina Ferreira
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Renata Reis
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou
Pedro Barroso
Última Hora: Pedro Barroso desiste e abandona a base da 1ª Companhia
Andebol
Andebol: FC Porto contrata «gigante» para o lugar de Diogo Rêma
maisfutebol
Made In
OFICIAL: João Cancelo anunciado no Barcelona... com três horas de atraso
maisfutebol