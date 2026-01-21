Facebook Instagram
Dicas

Como se protegem os portugueses do frio e humidade entro de casa? É isto que se deve fazer

Milhares de portugueses sofrem com frio e humidade dentro de casa, sobretudo em habitações antigas. É isto que fazem para manter a casa quente
IOL
Há 1h e 27min
Casa acolhedora
Fonte: freepick
Humidade e cheiro a mofo? Faça isto para acabar com o 'cheiro a antigo' da sua casa

Com a chegada do frio e da humidade, manter a casa quente e confortável torna-se uma prioridade para muitos portugueses. Uma reportagem da TVI mostra quais são os truques e soluções que os cidadãos utilizam para enfrentar o inverno sem disparar a fatura da energia.

Entre os métodos mais comuns está o uso de mantas, uma forma prática de se manter aquecido sem recorrer exclusivamente a aquecedores. Outros recorrem a soluções improvisadas: “Como preciso enxergar a roupa, ligo a máquina, como a casa é pequenina, vai aquecer a casa também”, explicou um dos entrevistados.

Os radiadores a óleo e aquecedores elétricos continuam a ser escolhas frequentes, mas especialistas lembram que a forma como se gere a casa também é determinante: “Ventilar e escolher bons materiais na hora de renovar é fundamental para reduzir os custos da energia e ter a temperatura ideal em casa”.

Algumas famílias apostam em soluções estruturais, como janelas duplas, que ajudam a isolar tanto do frio como do calor: “Optei por pôr duas janelas, uma por fora e uma por dentro, e o estor corre a meio para isolar um bocado tanto o frio como o calor”, contou uma moradora.

A gestão correta da ventilação também é essencial. Segundo os entrevistados, convém abrir as janelas apenas em períodos curtos e quando a temperatura exterior é mais alta. “Normalmente tento, assim que o sol se põe, deixar as janelas fechadas”, acrescentou uma das entrevistadas.

A reportagem conclui que, com alguns cuidados simples, boas janelas, ventilação inteligente, aquecedores e mantas, é possível manter o conforto dentro de casa sem aumentar significativamente os custos de energia durante o inverno.

 

