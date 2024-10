Como arejar uma divisão interior sem janelas? Aprenda os métodos mais eficazes

Humidade? Estes são os hábitos que deve ter para acabar com o aparecimento de bolor e mofo

Muita gente começa o seu dia a abrir as janelas de casa para que possa circular um pouco de ar fresco. Mas o que fazer quando há uma divisão sem janelas? Perceba como agir e porque é que é importante ventilar estas zonas sem janelas.

A ventilação é mais importante em determinados espaços do que outros, mas ainda assim deve ser garantida. Numa cozinha, por exemplo, é essencial que haja circulação de ar já que se criam muitos fumos e vapores que não devem ficar concentrados. É por isso que é normal instalar exaustores na cozinha. outros espaços com muita utilização, como o quarto ou a sala de estar, também devem ser ventilados com frequência.

No entanto, é importante ter em atenção que não são só os espaços mais usados que devem ser ventilados com mais frequência. Mesmo áreas menos usadas beneficiam da circulação de ar, já que só assim se consegue evitar humidade, surgimento de bolor ou proliferação de bactérias que podem danificar a casa e ter um impacto negativo na saúde.

Quer seja um quarto interior ou uma garagem, o site Total Environment partilhou 10 formas de garantir maior circulação de ar em áreas da casa sem janelas. Assim pode usá-las à vontade e estender o espaço útil da sua casa.

1. Ar condicionado

Muito usados para se controlar a temperatura dentro de um espaço fechado, os ares condicionados também ajudam a que haja circulação de ar. Estes aparelhos podem ser instalados nas paredes das casas ou, em alternativa, é também possível adquirir versões portáteis.

Estas últimas, que são relativamente recentes, normalmente devem ficar perto de uma janela para que possam expelir o ar de dentro da divisão para o exterior. Ainda assim, há algumas versões que podem ser ligadas a uma ventoinha na parede.

2. Extratores

Normalmente, os extratores são usados na cozinha e têm a capacidade de puxar vapor, fumos ou humidade para o exterior. Ao reduzir-se a humidade no ar, consegue-se um ar mais fresco. Esta poderá ser uma solução para zonas interiores que partilham a parede com o exterior.

3. Grelhas ou extratores para outras divisões bem ventiladas

Quando a divisão sem janelas fica adjacente a um espaço bem ventilado, pode tirar partido disso e fazer uma ligação usando uma gralha ou um extrator para esse cómodo. Mas atenção, esta será apenas uma solução se o outro espaço for realmente bem ventilado, se não vai estar-se só a puxar o ar já usado de um lado para o outro.

4. Tubos temporários

Se apenas precisar de ventilação por um curto período de tempo – por exemplo, para pintar a divisão -, uma boa opção é apostar em tubos temporários e um extrator que ligue o espaço sem janelas ao exterior.

5. Deixar portar abertas

É uma solução simples que pode fazer toda a diferença. Mas atenção, a localização da porta faz diferença. Se estiver mesmo numa esquina, provavelmente não se vai ter tanta circulação de ar.

6. Ventoinhas

As ventoinhas não vão trazer ar fresco, mas ajudam a que haja circulação de ar, impedindo que o ar fique pesado. Se colocar ao pé de uma porta aberta, vai trazer ar de outras divisões.

7. Escolha material de construção perfurado

Se está em fase de renovação, opte por usar materiais perfurados, como os tijolos recortados ou grelhas próprias para que o ar possa entrar. Normalmente, estes materiais são colocados bem no alto, perto do teto.

Se tem receio que possam entrar insetos ou outros animais, pode sempre colocar uma rede nestes materiais ou procurar opções que já venham com essa instalação.

8. Climatizadores evaporativos

Estes aparelhos funcionam de forma semelhante às ventoinhas, com a diferença de que o ar que é expelido é arrefecido antes. Os climatizadores evaporativos não trazem novo ar para os espaços para fazem circular o ar. Atenção que podem aumentar os níveis de humidade do cómodo.

9. Desumidificadores

Os desumidificadores ajudam a manter os níveis de humidade mais aceitáveis num cómodo onde não há circulação de ar. Além disso, fazem circular o ar nos espaços.