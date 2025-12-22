Facebook Instagram
Lifestyle

Humidade e cheiro a mofo: das paredes ao frigorífico, a solução está nesta linha de supermercado

Além da humidade, os maus cheiros também são combatidos com soluções específicas
IOL
Há 3h e 43min
Dias frios à porta: desumidificador de 16L com Wi-Fi e Alexa está em promoção

Quem vive em Portugal, sabe que este um problema transversal a muitas casas: manchas negras nas paredes, cheiro a mofo nos armários, roupa com cheiro desagradável e até excesso de humidade no frigorífico. Descobrimos no Intermarché uma linha completa de soluções anti-humidade e anti-odores, pensadas para diferentes divisões da casa e com preços bastante acessíveis: a gama chama-se Humydry.

Para salas, quartos ou zonas mais afetadas pela humidade, existem desumidificadores de absorção que captam o excesso de água do ar de forma contínua. O desumidificador standard Humydry de 250 g custa 3,84 € e é indicado para uso geral. Já o modelo 3 em 1 com recargas está disponível por 7,19 €, ideal para quem quer uma solução mais duradoura. Há também versões com perfume, que além de combaterem a humidade ajudam a neutralizar maus odores, a partir de 3,34 €.

Nos espaços mais fechados, como roupeiros e gavetas, a marca aposta em formatos compactos. As caixas desumidificadoras para armários custam desde 5,99 €, enquanto os ambientadores anti-humidade com fragrância estão disponíveis em várias opções, incluindo packs económicos como o formato 2 x 450 g por 13,19 €. Existe ainda o desumidificador mini por 3,55 €, ideal para pequenas áreas.

Um dos pontos fortes desta linha é a possibilidade de reutilizar os dispositivos com recargas. As recargas de 450 g custam desde 2,45 €, havendo também packs poupança de recargas por 4,19 € ou 4,49 €, consoante o formato. As tabs recarregáveis, pensadas para um uso prolongado, estão disponíveis por 9,49 €.

Além da humidade, os maus cheiros também são combatidos com soluções específicas. Os absorventes de odores para frigorífico custam apenas 2,79 € e são eficazes contra cheiros persistentes. Há ainda ambientadores anti-humidade perfumados, como os formatos Fresh Apple ou Cotton Fresh, a partir de 3,55 €.

Para quem procura uma alternativa mais amiga do ambiente, destaca-se o desumidificador Eco-Box, com tecnologia gel-bag, menos plástico e elevada capacidade de absorção, disponível por 7,65 €.

RELACIONADOS
Dias frios à porta: desumidificador de 16L com Wi-Fi e Alexa está em promoção
Humidade e mofo em casa? Este desumidificador custa 45€ e soma milhares de compras na Amazon
Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€
"Acabou-se o mofo nos armários": este desumidificador não gasta eletricidade e custa 18 euros
Mais Vistos
00:04:36
Secret Story
Liliana em lágrimas ao recordar drama com o ex-noivo, Zé
tvi
00:02:59
Dois às 10
Cristina Ferreira revela reação inesperada de Fábio ao chegar a estúdio, após expulsão do «Secret Story»
tvi
00:42:52
Dois às 10
Liliana, Zé e o que mais o surpreendeu. As revelações de Fábio após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa
tvi
00:06:45
Secret Story
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
tvi
Destaques IOL
Estrela infantil
Estrela infantil da televisão dos anos 2000 vive hoje em situação de sem-abrigo. Fãs ficaram em choque
Novidades
Ainda usa destes escorredores? Lidl tem alternativa da moda a um preço incrível
Saude
Estes são os 5 alimentos que nunca devem ir para o congelador, alertam especialistas
Decoração de natal
Experimentámos e brilhámos na decoração de Natal com o truque do varão de casa de banho
Mais Lidas
Dylan
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque
Famosos
Sandra Felgueiras em momento de despedida: "Para sempre nos nossos corações"
selfie
Guerra na Ucrânia
Como a guerra na Ucrânia está a aumentar o número de renas mortas na Finlândia
cnn
Dois às 10
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
tvi
Nuno Markl
"Já me explicaram que, se tivesse adormecido, não estava cá": Markl recorda AVC e revela que teve novo episódio no hospital
cnn
Dois às 10
Expulso do «Secret Story», Fábio descobre 'traição': «Se eu tivesse sabido das coisas antes...»
tvi