Humidade e cheiro a mofo: das paredes ao frigorífico, a solução está nesta linha de supermercado

Quem vive em Portugal, sabe que este um problema transversal a muitas casas: manchas negras nas paredes, cheiro a mofo nos armários, roupa com cheiro desagradável e até excesso de humidade no frigorífico. Descobrimos no Intermarché uma linha completa de soluções anti-humidade e anti-odores, pensadas para diferentes divisões da casa e com preços bastante acessíveis: a gama chama-se Humydry.

Para salas, quartos ou zonas mais afetadas pela humidade, existem desumidificadores de absorção que captam o excesso de água do ar de forma contínua. O desumidificador standard Humydry de 250 g custa 3,84 € e é indicado para uso geral. Já o modelo 3 em 1 com recargas está disponível por 7,19 €, ideal para quem quer uma solução mais duradoura. Há também versões com perfume, que além de combaterem a humidade ajudam a neutralizar maus odores, a partir de 3,34 €.

Nos espaços mais fechados, como roupeiros e gavetas, a marca aposta em formatos compactos. As caixas desumidificadoras para armários custam desde 5,99 €, enquanto os ambientadores anti-humidade com fragrância estão disponíveis em várias opções, incluindo packs económicos como o formato 2 x 450 g por 13,19 €. Existe ainda o desumidificador mini por 3,55 €, ideal para pequenas áreas.

Um dos pontos fortes desta linha é a possibilidade de reutilizar os dispositivos com recargas. As recargas de 450 g custam desde 2,45 €, havendo também packs poupança de recargas por 4,19 € ou 4,49 €, consoante o formato. As tabs recarregáveis, pensadas para um uso prolongado, estão disponíveis por 9,49 €.

Além da humidade, os maus cheiros também são combatidos com soluções específicas. Os absorventes de odores para frigorífico custam apenas 2,79 € e são eficazes contra cheiros persistentes. Há ainda ambientadores anti-humidade perfumados, como os formatos Fresh Apple ou Cotton Fresh, a partir de 3,55 €.

Para quem procura uma alternativa mais amiga do ambiente, destaca-se o desumidificador Eco-Box, com tecnologia gel-bag, menos plástico e elevada capacidade de absorção, disponível por 7,65 €.