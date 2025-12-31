Facebook Instagram

Humidade e cheiro a mofo: estes são os óleos essenciais em que deve investir

Percorra a galeria e descubra quais são os óleos essenciais mais indicados para escolher nestas situações
IOL
Há 3h e 43min
Humidade e cheiro a mofo: das paredes ao frigorífico, a solução está nesta linha de supermercado

Alguns óleos essenciais têm a capacidade de influenciar positivamente o ambiente de casas mais propensas ao aparecimento de bolor e mofo. Podem ser utilizados tanto na aplicação direta sobre as zonas afetadas como na difusão no ar, ajudando a prevenir novos focos e a tornar o espaço mais saudável.

Segundo o site Glowing Orchid, existem seis óleos essenciais particularmente eficazes para lidar com este problema, bastante comum durante o inverno. A publicação destaca as características e propriedades de cada um, explicando de que forma podem ser usados no combate ao bolor.

Percorra a galeria e descubra quais são os óleos essenciais mais indicados para escolher nestas situações.

RELACIONADOS
Humidade e cheiro a mofo: das paredes ao frigorífico, a solução está nesta linha de supermercado
Humidade e mofo em casa? Este desumidificador custa 45€ e soma milhares de compras na Amazon
Frio e humidade leva espanhóis a colocar saquinhos de chá nas janelas
É pelos parapeitos e ombreiras que muita humidade entra nas nossas casas. Influencer resolveu com este spray (sem obras)
Mais Vistos
00:08:45
Secret Story
Chegou o momento mais esperado! Os concorrentes assistem ao pedido de casamento de Liliana
tvi
00:02:22
Secret Story
Última manhã na casa. Entre preparativos, os concorrentes mostram-se nostálgicos
tvi
00:02:21
Secret Story
A ferver. No Extra, Bruna e Teresa protagonizam uma forte troca de ideias: «O teu jogo foi estar colada a um grupo»
tvi
00:04:29
Secret Story
Inês assiste à entrada de Dylan: «É tão lindo»
tvi
Destaques IOL
Mercadona
Influencer revela os melhores produtos da Mercadona que deve ter sempre em casa
Dicas
Nódoas no sofá? Este produto da Mercadona faz milagres
Casamento
Foi convidado para um casamento? Saiba quanto dinheiro deve oferecer
História de amor
"Não desistam": casal de 78 anos conheceu-se na igreja e casaram apenas 4 meses depois
Mais Lidas
Liga
Gil Vicente encaminha a venda de Pablo Felipe para o West Ham
maisfutebol
Famosos
Astrólogo Paulo Cardoso revela as previsões para 2026
selfie
Internacional
«Mourinho fez Cristiano Ronaldo chorar no balneário»
maisfutebol
Famosos
Ela nem sonha! Liliana sofre duro golpe fora de "Secret Story": "Infelizmente, a maldade corre nas veias"
selfie
Ruy de carvalho
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente
Ruy de Carvalho
Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator