Humidade e cheiro a mofo: estes são os óleos essenciais em que deve investir

Alguns óleos essenciais têm a capacidade de influenciar positivamente o ambiente de casas mais propensas ao aparecimento de bolor e mofo. Podem ser utilizados tanto na aplicação direta sobre as zonas afetadas como na difusão no ar, ajudando a prevenir novos focos e a tornar o espaço mais saudável.
Segundo o site Glowing Orchid, existem seis óleos essenciais particularmente eficazes para lidar com este problema, bastante comum durante o inverno. A publicação destaca as características e propriedades de cada um, explicando de que forma podem ser usados no combate ao bolor.
Percorra a galeria e descubra quais são os óleos essenciais mais indicados para escolher nestas situações.