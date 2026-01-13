Humidade e cheiro a mofo? Faça isto para acabar com o 'cheiro a antigo' da sua casa

Todos conhecemos aquele cheiro característico, que surge na entrada de alguns prédios, em lojas de roupa em segunda mão ou em armários pouco usados. Muitas vezes confundido com mofo ou humidade, este odor tem uma explicação científica, e pode ser eliminado de forma simples.

Segundo o site Portafolio, o chamado “cheiro velho” está associado à molécula 2-nonenal, formada pela oxidação de lípidos na pele, que se instala em tecidos como roupas, cortinados e lençóis. A acumulação de pó, a má ventilação e a presença de humidade agravam o problema, tornando o odor mais persistente.

Felizmente, é possível combatê-lo sem recorrer a produtos químicos agressivos. Uma das principais recomendações é melhorar a ventilação dos espaços, abrindo portas e janelas diariamente para renovar o ar. A limpeza profunda de zonas esquecidas, como cortinados, tapetes, estofos e cantos escuros, também ajuda a reduzir o problema.

Entre as soluções naturais mais eficazes destacam-se o bicarbonato de sódio, que pode ser colocado em armários ou recipientes durante 24 horas, e o carvão ativado, que absorve odores ao longo de vários dias. Outra opção é uma mistura caseira de vinagre branco com sumo de limão, que pode ser pulverizada nos locais mais afetados.

Para prevenir o reaparecimento do odor, recomenda-se ventilar regularmente, guardar roupas limpas de forma adequada e resolver eventuais focos de humidade. Aromatizadores naturais com óleos essenciais de lavanda ou laranja, assim como ervas aromáticas como canela ou alecrim, podem manter o ambiente mais fresco e agradável. Pequenas rotinas de cuidado podem, afinal, fazer toda a diferença.