Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros

Basta usar isto para remover a humidade e o cheiro a mofo dos armários
Hoje às 10:30
Humidade, mofo e bolor: alemães fazem isto à casa todos os dias durante 5 a 10 minutos

Com a chegada do inverno, a humidade começa a instalar-se dentro de casa e há um problema que se torna comum em muitos lares: roupeiros fechados, pouca circulação de ar e aquele cheiro intenso a mofo que acaba por se entranhar na roupa. Em situações mais persistentes, podem ainda surgir manchas e até bolor nos tecidos.

A solução, no entanto, pode ser mais simples do que parece. A criadora de conteúdos @sorrialista partilhou nas redes sociais uma dica prática e económica para combater este problema: usar paus de giz dentro dos roupeiros.

O giz é um material naturalmente poroso, capaz de absorver e reter a humidade presente no ar. Em espaços fechados, onde o ar quase não circula, ajuda a reduzir o excesso de humidade, prevenindo o aparecimento de bolor, o cheiro a mofo e até manchas na roupa.

Basta colocar vários paus de giz dentro de um pequeno saco de tecido fino e fechá-lo. Depois, é só deixá-lo no interior do roupeiro. Com o tempo, o giz vai absorvendo a humidade acumulada. Recomenda-se a substituição do giz quando estiver visivelmente húmido.

 

