Humidade e mofo? Este dispositivo mostra se a temperatura da sua casa está a causar problemas

Se sente o ambiente pesado ou reparou em sinais de humidade nas paredes, talvez seja o momento de agir. Com este dispositivo vai conseguir monitorizar a humidade da sua casa com facilidade e evitar o mofo. É só dar uma espreitadela no ecrã para saber o que fazer.

Leituras precisas e fáceis

O ThermoPro TP50 oferece medições precisas, com uma margem de erro de apenas ± 1 °C e 2 a 3% de humidade. Os dados são atualizados a cada 10 segundos, garantindo que tenha sempre as informações mais recentes sobre o ambiente da sua casa. Além disso, o ícone de conforto no ecrã permite-lhe ver rapidamente se o ar está seco, húmido ou ideal, ajudando-o a decidir quando deve desumidificar ou humidificar. Com a função de registo de valores máximos e mínimos, pode ainda comparar as leituras atuais com as do passado e acompanhar as mudanças ao longo do tempo.

Pode ainda usá-lo, por exemplo, para verificar a temperatura do frigorífico ou controlar a humidade de plantas, já que o dispositivo é versátil para qualquer situação. Este dispositivo pode ser fixado numa superfície metálica usando o íman integrado, ou pode simplesmente colocá-lo numa mesa.

Saúde e conforto

Manter um ambiente agradável em casa faz toda a diferença, especialmente para quem tem alergias ou problemas de pele. O ThermoPro TP50 facilita a monitorização do conforto do ar com um ícone simples que indica se a sua casa está seca ou húmida. Se a temperatura estiver muito baixa, basta ajustar o aquecimento; se estiver alta, abrir as janelas ou ligar o ar condicionado pode ser a solução. Com este pequeno aparelho, torna-se mais fácil evitar o mofo e garantir um espaço saudável para si e para a sua família.

O que dizem os compradores

As avaliações não podiam ser mais positivas. Quem comprou este produto destaca a utilidade e precisão: “Funciona muito bem, marca máxima e mínima de humidade”, diz um cliente satisfeito. Outro comprador afirma: “Tamanho pequeno, mas prático, cabe em qualquer lado e os números são muito visíveis.” E a simplicidade é sempre um ponto forte: “A configuração é muito fácil de entender, até quem não é expert consegue usá-lo sem problemas.”

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.