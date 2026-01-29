Humidade, mofo e bolor nas paredes: este é um dos principais erros dos portugueses no inverno

Basta colocar isto dentro do armário para acabar com a humidade e cheiro a mofo da roupa (e não é um desumificador)

Para evitar a entrada de ar frio, muitas pessoas optam por manter as janelas fechadas durante grande parte do dia e é um erro. A verdade é que esta prática pode ter o efeito contrário ao desejado e contribuir para o aparecimento de humidade e bolor nas paredes.

Durante os meses mais frios, a humidade exterior tende a ser elevada devido à chuva e às baixas temperaturas. Quando a casa permanece fechada e sem ventilação adequada, o vapor de água produzido no interior, proveniente de atividades diárias como cozinhar, tomar banho ou secar roupa, fica retido no ar. Este excesso de humidade acaba por se condensar nas superfícies mais frias, como paredes, tetos e janelas.

A falta de ventilação aumenta drasticamente a humidade interior, sobretudo no inverno, criando o ambiente ideal para o desenvolvimento de bolor. Para além do impacto visual e do cheiro desagradável, o mofo pode danificar paredes, móveis e roupas, além de representar um risco para a saúde, especialmente para pessoas com problemas respiratórios, alergias ou asma.

Especialistas alertam que arejar a casa diariamente é fundamental, mesmo em dias frios. Bastam alguns minutos com as janelas abertas para o ar circular, reduzir a condensação e controlar os níveis de humidade.

Evitar a ventilação para manter o calor pode parecer uma solução lógica, mas, na prática, é um dos principais erros cometidos no inverno. Arejar os espaços, aliado a uma gestão correta da humidade, é essencial para prevenir problemas que, se ignorados, podem tornar-se difíceis e dispendiosos de resolver.