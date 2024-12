Qual a temperatura e nível de humidade que devemos ter dentro de casa no Inverno?

Humidade? Estes são os hábitos que deve ter para acabar com o aparecimento de bolor e mofo

Com a chegada do inverno, garantir uma casa aquecida e confortável não é apenas uma questão de conforto, mas também de saúde. Perceber a temperatura ideal, os níveis de humidade apropriados e as melhores estratégias de isolamento pode fazer uma grande diferença, especialmente para quem pertence a grupos mais vulneráveis.

Os sites Save Energy e o serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, o Met Office, revelam quais a temperaturas e o nível de humidade que se deve ter dentro de casa no inverno

Qual a temperatura ideal para as divisões no inverno?

De com as recomendações do Met Office, manter a casa a uma temperatura mínima de 18 °C é o recomendado, especialmente para pessoas com mais de 65 anos ou condições de saúde, como doenças cardíacas ou pulmonares. Temperaturas ligeiramente superiores podem até ser mais benéficas.

Pessoas com menos de 65 anos podem preferir temperaturas um pouco abaixo dos 18 °C, desde que usem roupas adequadas. Durante a noite, quartos mantidos a 18 °C são ideais para pessoas mais velhas ou com problemas de saúde, enquanto adultos saudáveis podem ajustar para menos, dependendo do conforto térmico proporcionado pela roupa de cama.

Humidade ideal – e como gerir os níveis

De acordo com o site Save Energy, estudos indicam que o nível ideal de humidade nas casas situa-se entre 30 e 40% no inverno, evitando problemas como condensação nas janelas. No verão, esses níveis podem subir para 50 a 60%.

Como controlar a humidade

Ter um dispositivo para medir a humidade em casa é fundamental:

Humidistatos: Permitem monitorizar e controlar os níveis de humidade. Normalmente, estão conectados a humidificadores instalados na caldeira ou noutros locais da casa.

Permitem monitorizar e controlar os níveis de humidade. Normalmente, estão conectados a humidificadores instalados na caldeira ou noutros locais da casa. Termostatos inteligentes: Muitos já incluem a funcionalidade de mostrar os níveis de humidade, embora não os controlem diretamente.

Muitos já incluem a funcionalidade de mostrar os níveis de humidade, embora não os controlem diretamente. Higrómetros: Uma opção acessível para medir os níveis de humidade e ajudar a fazer ajustes precisos.

Se a sua casa for demasiado húmida, pode precisar de um desumidificador portátil.

Dicas de aquecimento e isolamento para reter o calor

Aquecer a casa no inverno não significa que as faturas de eletrecidade aumentem. O site Met Office revela algumas medidas simples para melhorar a eficiência térmica da sua casa: