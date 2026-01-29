Facebook Instagram
Paredes pretas com bolor e humidade? Finalmente encontrámos um spray sem cloro que não tem cheiro

Este spray remove o bolor e a humidade das paredes em minutos
Há 3h e 4min
Com a chegada das temperaturas mais baixas e o aumento da humidade, muitas casas portuguesas voltam a enfrentar um problema recorrente: o aparecimento de bolor e fungos em paredes, móveis e, por vezes, na roupa. 

É neste contexto que o Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro da UHU, disponível nas lojas Continente, surge como uma solução eficaz para combater este problema doméstico. O produto foi distinguido como Escolha do Consumidor durante três anos consecutivos desde 2019, reforçando a confiança dos utilizadores na sua eficácia.

A fórmula de espuma ativa permite eliminar bolores e fungos de forma rápida, com efeito visível em cerca de 15 minutos, mesmo em superfícies difíceis ou aplicações verticais, como tectos. Por não conter cloro, é inodoro, evitando cheiros intensos e tornando-se adequado para divisões como quartos e salas.

O produto pode ser utilizado numa grande variedade de superfícies, incluindo paredes, pisos, papel de parede, cortinas, sofás, tapetes, colchões, armários, móveis e até estofos do carro. Pode ainda ser aplicado em têxteis com cor, sendo recomendado testar previamente numa pequena área.

 

