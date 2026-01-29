Paredes pretas com bolor e humidade? Finalmente encontrámos um spray sem cloro que não tem cheiro

Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres

Paredes escuras com humidade? Estes sprays de supermercado vão fazer com que pareça que pintou a casa

Com a chegada das temperaturas mais baixas e o aumento da humidade, muitas casas portuguesas voltam a enfrentar um problema recorrente: o aparecimento de bolor e fungos em paredes, móveis e, por vezes, na roupa.

É neste contexto que o Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro da UHU, disponível nas lojas Continente, surge como uma solução eficaz para combater este problema doméstico. O produto foi distinguido como Escolha do Consumidor durante três anos consecutivos desde 2019, reforçando a confiança dos utilizadores na sua eficácia.

A fórmula de espuma ativa permite eliminar bolores e fungos de forma rápida, com efeito visível em cerca de 15 minutos, mesmo em superfícies difíceis ou aplicações verticais, como tectos. Por não conter cloro, é inodoro, evitando cheiros intensos e tornando-se adequado para divisões como quartos e salas.

O produto pode ser utilizado numa grande variedade de superfícies, incluindo paredes, pisos, papel de parede, cortinas, sofás, tapetes, colchões, armários, móveis e até estofos do carro. Pode ainda ser aplicado em têxteis com cor, sendo recomendado testar previamente numa pequena área.