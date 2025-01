Da pele seca às alergias: Médicos recomendam este aparelho para melhorar a qualidade do ar em casa

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando o ar está demasiado seco - algo comum durante os meses mais frios - o nosso corpo ressente-se de várias formas. A pele fica irritada, a garganta dói sem razão aparente e as constipações tornam-se mais frequentes e persistentes. "Os humidificadores ajudam quando o ar está demasiado seco. A sua pele, boca e nariz ficam secos, e pode começar a espirrar", explica o Dr. Killol Patel, diretor de Pneumologia Intervencionista no Centro Médico Hackensack Meridian Health, um dos maiores centros médicos dos Estados Unidos.

E não é apenas o nosso corpo que beneficia de níveis adequados de humidade no ar. Em casa, um humidificador pode fazer a diferença na preservação do mobiliário de madeira, evitar a eletricidade estática e até manter as plantas de interior mais saudáveis.

Humidificador Homvana

Foi depois de percebermos a importância deste tipo de aparelhos para a nossa saúde que fomos procurar um bom humidificador para aconselhar aos nossos leitores. Entre os mais vendidos da Amazon na categoria de saúde e bem-estar, encontrámos um modelo que se destaca pelos resultados comprovados no alívio de vários problemas respiratórios. "A minha gata tinha problemas frequentes de alergias e dificuldades respiratórias. Desde que começámos a usar o humidificador, ela respira muito melhor e deixou completamente de espirrar", partilha uma utilizadora.

Ideal para problemas respiratórios

Os benefícios deste aparelho são especialmente notórios durante a noite, quando o ar seco pode agravar problemas respiratórios e alergias. "Tem ajudado muito com a congestão e a tosse", confirma uma mãe que instalou o aparelho no quarto do bebé. Outra compradora destaca como o humidificador resolveu o problema das hemorragias nasais noturnas da neta, causadas por alergias. "O anterior era demasiado pequeno e não durava as 8 horas de sono. Este tem feito toda a diferença."

Simples de usar, com extras que fazem a diferença

O funcionamento do humidificador é intuitivo: basta encher o depósito de 3,6 litros com água e escolher entre dois níveis de intensidade. O funcionamento é extremamente silencioso, sendo praticamente impercetível durante a noite. "Uso normalmente no modo mais baixo, mas quando o ar está muito seco, ligo na potência máxima durante uma hora", explica uma utilizadora. O aparelho inclui também um temporizador e desliga-se automaticamente quando a água acaba - uma função essencial para quem o deixa ligado durante a noite.

Crie um ambiente relaxante

Para além da sua função principal, o aparelho vem equipado com luz LED que pode alternar entre várias cores ou manter-se fixa numa só tonalidade, com opção de a desligar completamente no modo noturno. Inclui ainda um compartimento separado para óleos essenciais, permitindo criar ambientes ainda mais relaxantes. "As luzes de transição são suaves, na verdade muito calmantes. E gosto especialmente do tabuleiro para óleos essenciais na base", partilha uma compradora. O aparelho vem com filtros extra para os óleos, permitindo usar diferentes aromas sem misturar fragrâncias.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

