Start-up portuguesa usa IA para salvar vidas em casos de AVC

A Medtiles é a nova spin-off da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) que quer transformar a educação médica com tecnologia de ponta. A sua plataforma, Medtiles Tutor, permite que os profissionais de saúde treinem decisões clínicas em cenários realistas e seguros — com especial foco no tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC), onde cada minuto conta.

Todos os anos, surgem mais de 12 milhões de novos casos de AVC. Dois milhões de neurónios morrem a cada minuto sem tratamento, e cada 15 minutos ganhos aumentam em 4% as hipóteses de sobrevivência sem incapacidade. A Medtiles aposta na Inteligência Artificial generativa para acelerar a resposta clínica, permitindo treino repetido, personalizado e com feedback imediato, explica a FEUP em comunicado.

A plataforma simula casos clínicos em texto, imagem e vídeo, adaptados ao nível de cada utilizador. Educadores podem criar conteúdos próprios e definir parâmetros específicos, tornando o treino escalável e ajustado ao contexto hospitalar. O objetivo é claro: preparar melhor os profissionais antes de enfrentarem o paciente real.

A Medtiles já está a impactar o mercado. Em parceria com a ONG Neurotalks, mais de 80% dos profissionais relataram melhor retenção de conhecimento após usarem o Tutor, e os testbeds no Hospital da Luz e colaborações com a Universidade Católica do Porto reforçam a aplicabilidade da solução em ambientes clínicos e académicos. A empresa foi, ainda, reconhecida pela Agência Nacional de Inovação com o Selo ID.

Com uma equipa de seis pessoas — quatro delas com ligação direta à FEUP —, a Medtiles combina engenharia, medicina e educação. Os fundadores Liliana Antão e João Reis cruzaram-se no laboratório DIGI2 da FEUP, onde nasceu a ideia de aplicar IA à formação médica. A equipa inclui ainda os neurologistas Sandra Moreira (CEO) e Luís Ribeiro, e os estudantes da FEUP Nelson Neto e António Abílio.

A Medtiles prepara agora a expansão internacional, com parcerias em Espanha, Itália e Brasil, e colaborações com empresas farmacêuticas e medtech. A aposta tecnológica continua com o desenvolvimento de frameworks de Agentic AI e modelos especializados em saúde.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.