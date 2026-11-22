A idade normal de acesso à pensão de velhice (reforma) vai aumentar para 66 anos e 11 meses em 2027. A mudança já está definida, mas o governador do Banco de Portugal defende que a tendência de subida deverá continuar. Saiba o que está em causa, como se calcula a idade da reforma e em que situações é possível deixar de trabalhar mais cedo.

A idade da reforma está a voltar ao centro do debate. Com uma população que vive cada vez mais anos, o governador do Banco de Portugal (BdP), Álvaro Santos Pereira, considera que o aumento da idade de acesso à pensão é «expectável, se não mesmo imperativo», para garantir a sustentabilidade dos sistemas de Segurança Social e das contas públicas.

A declaração foi feita a 17 de novembro, durante a 13.ª Conferência do Banco de Portugal, dedicada à longevidade e à demografia. O responsável defendeu que a sociedade terá de se adaptar ao aumento da esperança de vida, mas alertou também para a necessidade de avaliar as condições de saúde dos trabalhadores mais velhos, a organização das empresas e a formação ao longo de carreiras profissionais mais extensas.

Mas, afinal, até que idade terão os portugueses de trabalhar para se reformarem? E será que a idade legal vai continuar a aumentar nos próximos anos?

Idade da reforma: até quando tem de trabalhar?

A idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral da Segurança Social é de 66 anos e nove meses em 2026. Em 2027, vai aumentar dois meses, passando para 66 anos e 11 meses. A alteração está prevista na Portaria n.º 476/2025/1, publicada em Diário da República a 29 de dezembro de 2025.

Isto significa que, para quem pretende aceder à pensão pela idade normal em 2027, será necessário atingir os 66 anos e 11 meses. A idade aplicável a cada pessoa depende, contudo, das regras em vigor no ano em que inicia a pensão e da sua carreira contributiva.

A subida não significa que todos os trabalhadores tenham obrigatoriamente de permanecer no emprego até essa idade. Existem regimes que permitem antecipar o acesso à pensão, em determinadas condições, e situações em que a idade de acesso pode ser reduzida em função dos anos de descontos.

Porque está a idade da reforma a aumentar?

A idade normal de acesso à pensão está ligada à evolução da esperança média de vida aos 65 anos.

O mecanismo está previsto no Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de maio. A lei determina que, desde 2014, a idade normal de acesso à pensão de velhice varia em função da esperança média de vida aos 65 anos, calculada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A lógica é simples: se a população viver mais tempo, o período durante o qual recebe uma pensão poderá também aumentar. A ligação entre a idade da reforma e a esperança de vida procura, assim, ajustar o sistema à evolução demográfica.

De acordo com os dados do INE, a esperança média de vida aos 65 anos passou de 20,02 anos no período de referência de 2024 para 20,19 anos em 2025. Foi esta evolução que determinou a subida da idade normal de acesso à pensão em 2027.

O indicador é divulgado anualmente, em novembro, e serve de referência para a determinação da idade normal de acesso à pensão e do fator de sustentabilidade aplicável às pensões do regime geral.

Como evoluiu a idade da reforma nos últimos anos?

A idade normal de acesso à pensão não tem aumentado todos os anos de forma contínua. A evolução da esperança de vida e o impacto da pandemia de covid-19 explicam algumas das alterações registadas.

Em 2022, a idade normal de acesso à pensão era de 66 anos e sete meses. Em 2023, recuou para 66 anos e quatro meses, uma redução de três meses que foi inédita desde que a idade da reforma passou a estar ligada à esperança de vida.

Em 2024, manteve-se nos 66 anos e quatro meses. A descida e a manutenção estiveram associadas à redução da esperança de vida durante a pandemia, sobretudo devido à mortalidade entre a população mais idosa.

A partir de 2025, a idade voltou a subir. O valor fixado para 2025 foi de 66 anos e sete meses, passando para 66 anos e nove meses em 2026 e para 66 anos e 11 meses em 2027. Assim, em apenas dois anos, a idade normal de acesso à pensão aumentará quatro meses.

A idade da reforma vai continuar a subir?

A declaração do governador do Banco de Portugal aponta para a possibilidade de a idade da reforma continuar a aumentar, mas não significa que exista já uma nova idade definida para os anos seguintes.

O que está previsto na lei é um mecanismo de atualização anual, que tem em conta a evolução da esperança média de vida aos 65 anos. O valor aplicável a cada ano é determinado posteriormente, através de portaria.

Por isso, não é possível afirmar, nesta altura, que os portugueses terão de trabalhar até aos 67 anos, 68 anos ou mais. A idade normal de acesso à pensão para os anos seguintes dependerá dos indicadores demográficos e das regras que estiverem em vigor.

O debate, contudo, não se limita à sustentabilidade financeira. Álvaro Santos Pereira defendeu que é necessário considerar a saúde dos trabalhadores mais velhos, a convivência de várias gerações nas empresas e a formação e reconversão profissional ao longo de carreiras mais longas.

A questão é especialmente relevante num país em que a população está a envelhecer e em que a longevidade coloca novos desafios ao mercado de trabalho e à organização da Segurança Social.

É possível reformar-se antes da idade normal?

Sim. A idade normal de acesso à pensão não é a única possibilidade prevista no sistema português.

Existem regimes de antecipação da reforma, nomeadamente para pessoas com carreiras contributivas longas e para determinadas situações profissionais ou pessoais previstas na lei.

No regime de flexibilização da idade da pensão, por exemplo, quem tem mais de 60 anos e pelo menos 40 anos de descontos pode, em determinadas condições, pedir a pensão antecipadamente. A idade de acesso pode ser reduzida em quatro meses por cada ano de carreira contributiva acima dos 40 anos.

A antecipação pode, no entanto, implicar uma redução do valor da pensão. As condições e eventuais penalizações dependem do regime aplicável e da situação de cada trabalhador.

Por isso, antes de decidir deixar de trabalhar, é importante consultar a Segurança Social e confirmar a idade de acesso, os anos de descontos registados e o valor estimado da pensão.

O que deve saber antes de fazer contas à reforma

A idade normal de acesso à pensão em 2027 será de 66 anos e 11 meses. É uma alteração já publicada em Diário da República, mas não representa uma decisão definitiva sobre a idade da reforma para todos os anos seguintes.

A evolução futura dependerá da esperança média de vida aos 65 anos e das regras legais em vigor. A declaração do governador do Banco de Portugal reforça o debate sobre a longevidade e a sustentabilidade da Segurança Social, mas não fixa uma nova idade de reforma.

Para quem está a planear o fim da vida profissional, a informação mais importante é confirmar as regras aplicáveis ao ano em que pretende pedir a pensão e verificar se reúne condições para aceder a um regime de antecipação.

A reforma poderá chegar mais tarde para muitos trabalhadores. Mas, para já, a idade que está definida para 2027 é 66 anos e 11 meses.