Os portugueses vão ter de esperar mais tempo para aceder à reforma sem penalizações. A idade normal de acesso à pensão deverá chegar aos 67 anos em 2028, enquanto quem optar pela reforma antecipada em 2027 poderá enfrentar um corte de 18,04% no valor da pensão. Saiba o que muda e quem poderá escapar às penalizações.

Se está a contar os anos, os meses ou até os dias que faltam para deixar de trabalhar, há duas alterações que deve conhecer. A idade normal de acesso à reforma vai voltar a aumentar em Portugal e as penalizações aplicadas a determinadas pensões antecipadas também vão agravar-se.

De acordo com os cálculos da agência Lusa, realizados com base nos dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a idade normal de acesso à pensão de velhice deverá atingir os 67 anos em 2028.

Isto significa mais um mês de trabalho relativamente à idade estabelecida para 2027, que é de 66 anos e 11 meses.

Mas há outra mudança que merece atenção: quem decidir antecipar a reforma no próximo ano poderá ficar sujeito a um corte de 18,04% na pensão, através do chamado fator de sustentabilidade. E esta não é necessariamente a única penalização.

Reforma aos 67 anos: a partir de quando entra em vigor?

A idade normal de acesso à pensão de velhice está diretamente relacionada com a evolução da esperança média de vida aos 65 anos. É este indicador que determina, através de uma fórmula legal, a idade de referência para a reforma e o fator de sustentabilidade.

Os dados provisórios mais recentes do INE apontam para uma esperança média de vida aos 65 anos de 20,29 anos no triénio 2024-2026. Trata-se de um aumento de 0,10 anos, equivalente a cerca de 1,2 meses, face ao triénio anterior (2023-2025).

Com base nesta evolução, os cálculos apontam para uma idade normal de acesso à reforma de 67 anos em 2028.

Importa recordar que, em 2027, a idade de referência está fixada nos 66 anos e 11 meses. A subida prevista representa, assim, mais um mês relativamente ao próximo ano.

Apesar de os cálculos já permitirem antecipar o novo valor, a idade de 2028 ainda terá de ser confirmada oficialmente através de portaria publicada em Diário da República.

Veja como tem evoluído a idade da reforma em Portugal

A idade normal de acesso à pensão tem vindo a aumentar nos últimos anos, acompanhando a evolução da esperança média de vida. A pandemia de Covid-19 chegou, contudo, a inverter temporariamente esta tendência.

Veja a evolução:

2023: 66 anos e 4 meses;

2024: 66 anos e 4 meses;

2025: 66 anos e 7 meses

2026: 66 anos e 9 meses;

2027: 66 anos e 11 meses;

2028: 67 anos (valor projetado)

A redução verificada em 2023, seguida da manutenção da idade em 2024, esteve relacionada com o aumento da mortalidade durante a pandemia, sobretudo entre a população mais idosa.

Com a recuperação da esperança média de vida, a idade de acesso à reforma retomou a trajetória ascendente.

Reforma antecipada: corte sobe para 18,04% em 2027

Se está a pensar deixar de trabalhar antes da idade normal de reforma, há outro dado que não deve ignorar.

O corte aplicado através do fator de sustentabilidade deverá aumentar para 18,04% nas pensões antecipadas abrangidas por este mecanismo, em 2027. Em 2026, a penalização é de 17,63%.

Este mecanismo tem em conta a evolução da esperança média de vida aos 65 anos, comparando o valor de referência registado em 2000 com o observado no ano anterior ao início da pensão.

Na prática, quanto maior for a esperança média de vida, maior poderá ser a penalização aplicada às reformas antecipadas abrangidas pelo fator de sustentabilidade.

Mas atenção: os 18,04% não são necessariamente o único corte aplicado.

Na generalidade dos casos, a antecipação da reforma implica também uma redução de 0,5% por cada mês que falte para atingir a idade normal de acesso à pensão.

Ou seja, quem pedir a reforma antecipadamente poderá acumular as duas penalizações, dependendo do regime em que se enquadra e das condições da sua carreira contributiva.

Quem pode escapar ao corte na reforma antecipada?

Apesar do agravamento previsto, existem situações em que os trabalhadores podem antecipar a reforma sem ficarem sujeitos ao fator de sustentabilidade.

É o caso de algumas carreiras contributivas longas e muito longas, que beneficiam de regras específicas.

Entre as situações previstas encontram-se:

Trabalhadores com 60 ou mais anos e 40 anos de descontos: quem completar 40 anos de carreira contributiva enquanto tem 60 anos pode ficar dispensado do fator de sustentabilidade. No entanto, mantém-se a penalização de 0,5% por cada mês de antecipação.

Carreiras contributivas muito longas: trabalhadores com pelo menos 60 anos e 48 anos de descontos podem beneficiar de acesso à reforma sem penalizações.

Trabalhadores que começaram a descontar muito cedo: também podem beneficiar do regime de muito longas carreiras contributivas os trabalhadores com pelo menos 60 anos, 46 anos de descontos e início da carreira contributiva antes dos 16 anos.

Existem ainda regimes específicos para determinadas profissões, nomeadamente atividades consideradas de desgaste rápido, com condições próprias de acesso à reforma.

Por isso, antes de tomar uma decisão, é importante confirmar em que regime se enquadra e quais as penalizações efetivamente aplicáveis à sua situação.

O que deve fazer se está perto da reforma?

Com a idade normal de acesso à pensão a aumentar e as penalizações por antecipação a agravarem-se, preparar a reforma tornou-se ainda mais importante.

Se está a aproximar-se desta fase, há alguns passos que pode dar para evitar surpresas:

1. Consulte a sua carreira contributiva

Através da Segurança Social Direta, pode verificar os anos de descontos registados e confirmar se todos os períodos de trabalho estão devidamente contabilizados.

2. Faça uma simulação da pensão

O simulador de pensões da Segurança Social permite obter uma estimativa do valor que poderá receber e comparar diferentes datas de acesso à reforma.

3. Compare a reforma antecipada com a idade normal

Uma diferença de alguns meses pode ter um impacto significativo no valor mensal da pensão. Faça as contas às penalizações antes de decidir quando pretende deixar de trabalhar.

4. Informe-se sobre os regimes especiais

Se começou a trabalhar muito cedo ou tem uma carreira contributiva particularmente longa, poderá reunir condições para beneficiar de regras mais favoráveis.

A idade da reforma continua, assim, a acompanhar a evolução da esperança média de vida em Portugal. Para quem está perto de terminar a vida profissional, a mudança significa que poderá ser necessário esperar mais um mês para aceder à pensão sem penalizações. Já para quem pretende antecipar esse momento, o próximo ano poderá trazer uma redução ainda mais significativa no rendimento da reforma.