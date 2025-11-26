Novo estudo conclui que existem 5 fases na nossa vida. E só somos adultos depois dos 32 anos

O gadget de 20 euros da Xiaomi que salva presentes de anos de todas as idades e entra já na lista de Natal

Um novo estudo publicado na Nature propõe uma forma nova de olhar para o desenvolvimento humano: ao longo da vida, o cérebro passa por cinco grandes fases, marcadas por mudanças profundas na forma como as suas redes estruturais se organizam. E, segundo os investigadores, a maturação topológica estrutural atinge o seu auge aos 32 anos nos países ocidentais.

A investigação analisou dados de imagiologia de mais de 4.200 pessoas dos zero aos 90 anos. O objetivo? Perceber como a “topologia” do cérebro, ou seja, a forma como as suas ligações se organizam, evolui com a idade.

Desta análise emergiram quatro grandes pontos de viragem, que definem cinco fases da vida: aproximadamente aos 9, 32, 66 e 83 anos. Cada uma destas idades marca o momento em que as redes cerebrais mudam de rumo e iniciam um novo padrão de desenvolvimento.

1. Até aos 9 anos: o fim da infância cerebral

Até perto dos nove anos, o cérebro segue uma trajetória de desenvolvimento relativamente contínua. Este período é marcado por grande crescimento da matéria cinzenta e branca e por um intenso processo de “poda” das ligações neuronais.

Aos 9 anos, surge o primeiro ponto de viragem:

a eficiência topológica diminui,

o cérebro reorganiza-se,

este marco coincide com mudanças biológicas e comportamentais conhecidas, como o início da puberdade e alterações relevantes na cognição, comportamento e saúde mental.

Assim, este estudo reforça uma ideia já sugerida noutras investigações: a infância, do ponto de vista topológico, termina antes de a adolescência começar formalmente.

2. Dos 9 aos 32: uma longa adolescência

Uma das conclusões mais surpreendentes do estudo é que o período entre os 9 e os 32 anos forma um único grande “época” de desenvolvimento, com um rumo consistente. A adolescência biológica começa com a puberdade, mas o fim desta fase não é tão claro: varia cultural, social e historicamente.

Os investigadores mostram que, nas populações estudadas (Estados Unidos e Reino Unido), o cérebro mantém um percurso típico “adolescente” até aos 32 anos. E é exatamente nesta idade que surge o ponto de viragem mais forte de toda a vida.

Porquê? Porque por volta dos 30...

o volume e a integridade da substância branca atingem o seu pico,

vários marcadores microestruturais atingem mínimos ou máximos,

as redes cerebrais tornam-se mais eficientes e menos segregadas.

Em suma: a maturação estrutural do cérebro atinge o seu auge no início dos 30.

3. Dos 32 aos 66: a fase mais estável da vida adulta

Após os 32 anos começa a mais longa das fases identificadas, mais de três décadas em que o desenvolvimento cerebral abranda. Durante este período, não há grandes pontos de viragem; há sim uma evolução mais lenta e estável, com aumento da segregação das redes e diminuição gradual da eficiência.

Esta estabilidade topológica acompanha outra estabilidade já conhecida:

inteligência estabiliza,

personalidade torna-se mais consistente,

o comportamento é menos volátil do que em fases anteriores.

É, por assim dizer, a fase “mais previsível” da vida adulta.

4. Aos 66 anos: o início de transformações ligadas ao envelhecimento

Aos 66 anos surge o terceiro grande ponto de viragem: não tanto por uma mudança brusca de direção, mas porque vários indicadores mostram alterações subtis mas significativas.

É nesta fase que começa a notar-se:

declínios acelerados na integridade da substância branca,

reorganização estrutural mais simples,

aumento da modularidade (as redes tornam-se mais “separadas” entre si).

Este marco coincide com fenómenos típicos da vida tardia:

maior risco de declínio cognitivo,

aumento da vulnerabilidade a demência,

maior prevalência de hipertensão e outras condições associadas ao envelhecimento cerebral.

5. Depois dos 83: a fase de maior fragilidade

A partir dos 83 anos, a relação entre idade e topologia cerebral torna-se muito mais fraca. Apenas uma das métricas analisadasmantém relação significativa com a idade.

Os autores admitem que o número reduzido de participantes nesta faixa etária limita a análise, mas observam uma tendência clara ao longo dos anos: com o avançar da idade, as métricas topológicas tornam-se menos robustas e menos consistentes.

Isto pode refletir uma realidade conhecida: a enorme variabilidade entre pessoas idosas, bem como a fragilidade crescente das redes cerebrais em idades muito avançadas.

Um desenvolvimento longe de ser linear

O estudo deixa claro que o nosso desenvolvimento cerebral não segue uma linha reta. Pelo contrário:

oscila,

acelera,

abranda,

e muda de direção várias vezes.

Os cinco períodos identificados (infância, longa adolescência, adultez estável, envelhecimento inicial e envelhecimento avançado) mostram que a vida humana é marcada por mudanças estruturais profundas que não coincidem, necessariamente, com aquilo a que chamamos “fases da vida”.