Até faz lembrar o Douro, mas este segredo fica a sul e é a escapadinha ideal de outono

Este é um refúgio tranquilo que convida a deixar-se estar, sem pressão. O tempo aqui tem outro ritmo, numa serenidade que quase se consegue saborear na gastronomia local. Por esta época, deparamo-nos com uma beleza especial e, por isso, consideramos um destino perfeito de outono.

Falamos da Barragem de Santa Clara, no concelho de Odemira. Aqui as paisagens da vasta albufeira rodeada pela serra, quase nos remete para o ambiente do Douro, mas com o toque distinto do sul de Portugal.

Para quem se sente compelido a atividades, em lugar de deixar-se levar pelo ambiente contemplativo, pode fazer caminhadas pelos trilhos circundantes, canoagem ou pesca desportiva, quando o estado do tempo permitir.

Não deixe de visitar a aldeia de Santa Clara-a-Velha, com as suas casas caiadas de branco e debruadas de azul ou amarelo. Por aqui encontra ainda a ponte romana de Dona Maria e muitas opções de restaurantes para experimentar a incrível gastronomia local. A caldeirada de achigã (espécie de peixe) é a grande especialidade da região. Mas, não se esqueça: está no Alentejo. Por aqui não faltam bons pratos de peixe e de carne, vinhos, queijos artesanais e ‘aquele’ pão.

