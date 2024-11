Há um segredo perfeito para as tardes de inverno mesmo ao lado de Lisboa. E poucos conhecem

Este é um dos maiores parques aquáticos interiores do mundo e parece uma 'ilha tropical'

Um segredo ao lado de Lisboa para as tardes de inverno

Para quem procura um refúgio na natureza naqueles dias de inverno em que o sol aparece e nos faz agradecer a zona do mundo em que nascemos, o Moinho Dom Quixote é a nossa recomendação. Muito perto de Lisboa e perto do Cabo da Roca, este restaurante, bar e café é muito mais do que um espaço de restauração.

Aqui encontramos uma paisagem incrível com cantos e recantos acolhedores num jardim que é uma perdição. Entre os muitos elogios de turistas, Megan Mitas, uma norte-americana residente em Portugal, é uma de muitos a elogiar este espaço nas redes sociais (ver vídeo abaixo). Esta mãe dos Estados Unidos descreve-o como um local onde os pequenos detalhes são pensados: “Tem até um parque infantil! Consegui desfrutar da sobremesa enquanto os meus filhos brincavam”, conta.

Fundado em 1989 após uma restauração de seis anos, o Moinho Dom celebra a sua ligação à biodiversidade e à sustentabilidade. A ementa é inspirada nos produtos da época, com ingredientes locais e biológicos, muitos deles cultivados na própria horta. A cozinha oferece pratos criativos e saudáveis, incluindo pratos vegetarianos e vegan, além de sobremesas caseiras.

O espaço é ainda pet friendly e a sua equipa de quatro patas — os cães Luca e Noah e a gata Faísca — dão as boas-vindas aos visitantes.

Tenha em atenção que o Moinho não aceita reservas para grupos com menos de seis pessoas, o que pode significar algum tempo de espera. Mas a presença do parque infantil e de tantos espaços exteriores à entrada torna esta espera mais agradável, especialmente para famílias.

