Tem mais de 65 anos, vive sozinho e sente-se só? A Airbnb e a Associação Reformers têm um projeto para si

A Airbnb e a Associação Reformers são as impulsionadoras de uma iniciativa que visa proporcionar companhia e apoio aos seniores portugueses. No primeiro projeto-piloto, um cidadão português com mais de 65 anos e membro da Associação Reformers irá listar um quarto da sua própria casa na plataforma e iniciar a sua jornada como anfitrião, apoiado por três mentores da Associação e dois líderes da comunidade Airbnb.

Este projeto-piloto pretende ser um testemunho para todos os seniores portugueses que estão ansiosos por combater a solidão ao partilharem as suas casas com hóspedes. Os resultados serão monitorizados e avaliados por todos os participantes no final do ano para tirar conclusões sobre como a partilha de casa pode ajudar os seniores a melhorar a sua qualidade de vida, e potencialmente fazer crescer o programa com mais anfitriões seniores.

“Este projeto-piloto é um passo em frente nos esforços da Airbnb para criar uma mudança social positiva. Ao abordar a solidão entre os cidadãos seniores, esperamos promover um sentido de comunidade e apoio para aqueles que mais precisam. Estamos orgulhosos da parceria com a Associação Reformers para dar vida a esta visão”, explicou Sara Rodríguez, diretora de Políticas Públicas e Campanhas da Airbnb Marketing Services SL.

A colaboração entre a Airbnb e a Associação Reformers sublinha o compromisso conjunto de abordar questões sociais e criar uma sociedade mais inclusiva e conectada. Para além dos benefícios económicos, o alojamento em si oferece um meio de conexão para os seniores, dando as boas-vindas aos visitantes da sua comunidade e partilhando as suas paixões e histórias pessoais com os seus hóspedes, salientam as instituições.

A Associação Reformers, refira-se, é uma organização portuguesa que tem como objetivo aumentar o envolvimento cívico e social entre diferentes segmentos da sociedade. Trabalham com crianças, jovens e seniores que estão em risco de exclusão social ou isolamento.

