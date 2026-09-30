Móvel icónico da IKEA passa de 100 para menos de 30 euros. Mas só por alguns dias

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Há móveis que parecem feitos para passar de moda depressa. E depois há aqueles que, décadas depois de terem sido desenhados, continuam a encaixar sem esforço numa casa contemporânea. É o caso desta mesa de apoio da IKEA que recupera um design originalmente apresentado em 1963 e que, durante poucos dias, pode ser encontrada por 29,99 euros em exclusivo na loja IKEA de Alfragide.

O preço habitual é de 99,99 euros, o que significa que a promoção representa uma redução de 70 euros, ou 70%.

Mas há um detalhe importante: o preço promocional é exclusivo desta loja. Online, o preço indicado é de 99,99 euros e existem reduções de outros valores noutras lojas.

De 99,99 para 29,99 euros

A campanha começou a 28 de setembro e acaba a 11 de outubro ou até esgotar o stock. Ou seja, quem já andava à procura de uma pequena mesa de apoio em madeira pode ter aqui uma oportunidade, mas não deve perder tempo.

A Guttane pode funcionar como mesa lateral junto ao sofá, apoio numa sala de leitura, pequena mesa de cabeceira ou simplesmente como superfície extra para livros, uma planta ou alguns objetos decorativos.

Um desenho de 1963 que voltou à coleção IKEA

A história deste modelo é talvez a parte mais curiosa. A peça foi apresentada pela IKEA no catálogo de 1963, embora na altura tivesse outro nome: novette. Mais de seis décadas depois, o desenho foi recuperado para a coleção Nytillverkad, dedicada precisamente a reinterpretar alguns clássicos históricos da marca.

O resultado mantém aquela simplicidade característica do mobiliário escandinavo: linhas direitas, madeira em destaque e uma construção visualmente descomplicada.

O responsável pelo desenho é Erik Wørts, designer associado a vários móveis clássicos da IKEA. Há ainda um pequeno pormenor que ajuda a explicar a aparência da mesa: as pernas e travessas são em carvalho maciço, enquanto o tampo combina aglomerado com chapa de carvalho. O acabamento procura manter o aspeto natural da madeira, sem transformar a peça num elemento excessivamente pesado.