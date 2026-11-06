IKEA anuncia abertura numa das regiões que mais sonhava ter a loja sueca

A IKEA anunciou uma nova abertura de loja já para a primavera, sendo esta a sétima loja da cadeia sueca em Portugal.

Depois de apostar num novo conceito de loja mais pequena em Coimbra, a cadeia sueca prepara-se agora para levar este modelo a outra região portuguesa, com um espaço mais compacto e pensado para aproximar a marca dos consumidores.

A novidade foi anunciada pela própria IKEA através das redes sociais, numa publicação dirigida aos habitantes da Margem Sul. «Hej, Margem Sul!», escreveu a marca, confirmando que está a preparar a abertura de um novo espaço em Coina.

Mas o que significa, afinal, uma IKEA mais pequena e compacta?

Uma loja mais pequena, mas com várias soluções para a casa

A IKEA estreou em Coimbra um novo formato de loja, que descreve como «pequena mas poderosa». A ideia passa por oferecer uma experiência de compra mais próxima e prática, sem necessidade de reproduzir a dimensão das grandes lojas tradicionais.

Este conceito foi pensado para reunir, num espaço mais reduzido, uma seleção dos produtos mais populares da marca, ambientes inspiradores e soluções para diferentes divisões da casa.

A loja de Coimbra, por exemplo, tem uma área comercial de cerca de 3.261 metros quadrados e disponibiliza aproximadamente 2.000 artigos para levar imediatamente para casa. É também possível encontrar espaços de exposição, onde os clientes podem descobrir ideias de decoração e soluções para organizar ou renovar a habitação.

Outra das apostas deste formato é o apoio personalizado. Os clientes podem recorrer aos serviços de planificação da IKEA, contando com a ajuda de profissionais para projetar cozinhas, roupeiros e outros espaços da casa.

O conceito não deixa também de lado a componente gastronómica, com uma área dedicada aos sabores suecos, nem a vertente de sustentabilidade, através de espaços como a Área Circular, onde podem ser encontrados produtos em segunda mão ou artigos que procuram uma nova oportunidade.

O que vai encontrar na nova IKEA de Coina?

Para a futura loja da Margem Sul, a marca já confirmou algumas das características que estarão disponíveis. À semelhança do conceito apresentado em Coimbra, o espaço será mais pequeno e compacto, mas terá uma seleção dos produtos mais populares da IKEA.

Os clientes poderão ainda encontrar ideias e inspiração para a casa, bem como serviços de planificação com apoio especializado. A experiência ficará completa com a presença dos conhecidos sabores suecos.

Embora ainda não tenham sido divulgados todos os detalhes sobre a dimensão e a organização da loja de Coina, a descrição feita pela IKEA aponta para uma aposta num formato mais próximo, que permite aos consumidores aceder a uma parte importante da oferta da marca sem terem de visitar uma das grandes superfícies.

A sétima loja IKEA em Portugal

A abertura em Coina faz parte da estratégia da empresa de aproximar a marca dos consumidores, através de espaços adaptados às necessidades de diferentes regiões.

A experiência de Coimbra parece ter dado bons resultados: a IKEA anunciou que o novo formato recebeu mais de 230 mil visitas durante o primeiro mês de funcionamento.

Agora, a Margem Sul prepara-se para receber este conceito, numa novidade que poderá facilitar o acesso aos produtos, serviços e soluções de decoração da marca sueca.