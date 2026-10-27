IKEA lança a peça mais incrível de sempre para a nossa cozinha: faz três funções numa só e custa menos de 20 euros

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A IKEA tem uma novidade para a cozinha que promete facilitar a organização da bancada sem obrigar a gastar muito. Trata-se de caixa de pão e reúne três funções num só produto: permite guardar o pão, cortar fatias e aproveitar o espaço superior para arrumar pequenos essenciais. Tudo isto num design em bambu que combina funcionalidade e um aspeto natural.

Pensada para quem procura soluções práticas para a casa, esta caixa de pão da IKEA pode ser especialmente útil em cozinhas pequenas, onde cada centímetro de bancada conta. Em vez de ocupar espaço com vários acessórios separados, reúne diferentes necessidades numa única peça.

A caixa de pão da IKEA que é muito mais do que parece

À primeira vista, parece uma caixa de pão convencional. Mas é nos detalhes que se distingue: além de guardar o pão, inclui uma tábua de cortar amovível e uma prateleira na parte superior, criando uma solução de arrumação três em um.

A caixa é linda de morrer, é feita em madeira escura, o que lhe traz um aspeto super tendência. Foi concebida para ajudar a preservar a frescura do pão, já que, segundo a própria IKEA, o bambu permite a circulação de ar e tem propriedades naturais de regulação da humidade, contribuindo para manter o pão fresco durante mais tempo.

Outra das funcionalidades está na base. A tábua de cortar amovível permite fatiar o pão diretamente junto à caixa, sem ter de procurar uma superfície de trabalho adicional. As ranhuras ajudam a recolher as migalhas, enquanto a possibilidade de retirar a tábua facilita a limpeza.

E há ainda um terceiro detalhe que pode fazer a diferença na organização da cozinha: a prateleira superior. É ideal para colocar pequenos produtos e utensílios que queremos ter sempre à mão, como café, muesli, cereais ou acessórios de cozinha.

Uma solução de arrumação para aproveitar melhor a bancada

Com 38 centímetros de comprimento, 25 centímetros de profundidade e 24 centímetros de altura, a caixa de pão Nålblecka foi pensada para aproveitar melhor o espaço disponível na cozinha.

A combinação entre a caixa, a tábua de cortar e a prateleira superior permite concentrar várias funções numa única peça. É uma alternativa a considerar por quem gosta de manter a bancada organizada, mas precisa de ter os essenciais do dia a dia sempre acessíveis.

O bambu dá-lhe um acabamento natural e acolhedor, fácil de integrar em diferentes estilos de decoração. O design simples permite combiná-la com outros acessórios de madeira, cerâmica ou fibras naturais, criando um ambiente harmonioso.

Quanto custa?

A nova caixa de pão da IKEA está disponível por 19,99 euros. Antes de comprar, vale a pena ter em conta alguns cuidados de manutenção. A IKEA recomenda lavar a tábua de cortar à mão e limpar o restante corpo da caixa com um pano húmido. Para prolongar a vida útil da tábua de bambu, aconselha também a aplicação regular de óleo vegetal.

Desenhada por Lukas Bazle, é uma opção a considerar por quem procura aproveitar melhor a bancada sem abdicar de uma cozinha funcional e visualmente organizada.