Esta capa de almofada da IKEA refresca e salva as nossas noites no verão

Com os dias de calor a aproximarem-se, dormir torna-se um verdadeiro desafio. As noites quentes chegam sem pedir licença e o desconforto térmico afeta a qualidade do sono. Foi por isso que este protetor de almofada da IKEA nos chamou a atenção: a capa KEJSAROLVON, disponível por apenas 7,99€, é uma solução acessível, prática e eficaz para garantir noites bem dormidas, mesmo quando as temperaturas sobem.

Este protetor de almofada tem uma particularidade muito interessante: é reversível. De um lado, o tecido azul é refrescante, graças a fibras de nylon especialmente tecidas que ajudam a dissipar o calor e mantêm uma sensação de frescura. Do outro, o tecido bege é mais quente e macio, ideal para os dias frios. Ou seja, adapta-se perfeitamente às estações do ano e às preferências térmicas de cada pessoa. Basta virar a almofada para o lado que mais lhe convém.

Além do conforto térmico, esta capaprotege a almofada de sujidade e nódoas, o que ajuda a prolongar a sua vida útil e a controlar alergias. É também uma opção prática em termos de manutenção: é amovível e pode ser lavado na máquina, o que facilita bastante a limpeza e o uso contínuo, sem grandes preocupações.

Com medidas de 50 por 60 centímetros, é compatível com as almofadas mais comuns e torna-se um aliado valioso para quem quer dormir melhor sem recorrer a soluções mais dispendiosas ou complexas. É um daqueles produtos simples, mas com impacto direto no nosso dia a dia — especialmente quando o calor aperta e as noites custam a passar.