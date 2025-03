Limpezas profundas de primavera: é hora de trocar as almofadas e IKEA baixou os preços

Com a chegada da primavera, muitas famílias aproveitam para fazer limpezas profundas e renovar o ambiente doméstico. Entre as tarefas essenciais desta época do ano está a substituição das almofadas, um passo fundamental para garantir um sono saudável e reduzir o risco de alergias. Afinal, almofadas antigas podem acumular ácaros, poeira e outras impurezas que afetam a qualidade do ar e do descanso.

Com que frequência devemos trocar as almofadas?

Os especialistas recomendam a substituição das almofadas a cada dois a três anos, dependendo do seu estado de conservação e do tipo de material. Almofadas deformadas, amareladas ou com odores persistentes são sinais claros de que chegou a altura de as substituir. Para quem sofre de alergias ou problemas respiratórios, pode ser aconselhável trocar as almofadas com mais frequência ou optar por modelos hipoalergénicos e laváveis a altas temperaturas.

Se está a pensar renovar as almofadas, esta é uma boa oportunidade: até 30 de abril, o IKEA está a oferecer um desconto de 25% em várias almofadas, incluindo o modelo Skogsfräken, ideal para quem dorme de lado ou de costas.

Esta almofada tem um enchimento suave de poliéster reciclado e um tecido respirável em liocel/algodão, ajudando a manter um ambiente seco e confortável durante a noite. Além disso, pode ser lavada à máquina a 60ºC, uma temperatura eficaz para eliminar ácaros e outras impurezas.

Com o desconto atual, a almofada Skogsfräken está disponível por 7,99€ em vez de 9,99€, mas apenas enquanto houver stock.

Dicas para prolongar a vida útil das almofadas