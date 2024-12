Vamos pôr um ponto final no caos do armário das limpezas com esta novidade IKEA

Se há algo que muitos de nós partilhamos, é a luta contra a desorganização nos armários de produtos de limpeza. É a esfregona que cai ao abrir da porta, o balde que atrapalha, o aspirador que gradualmente abraça tudo à volta. Entre frascos, esponjas, detergentes, manter tudo arrumado e acessível pode parecer uma missão impossível.

E é, por isso, que ficámos maravilhados com esta novidade da IKEA. Com a referência sueca difícil de fixar na memória, este UTRUSTA (equipar em português) custa 99 euros e é um investimento que vale a pena. Trata-se de um organizador extraível que promete transformar o caos em ordem. Projetado para integrar o sistema de cozinhas Metod, adapta-se perfeitamente a armários altos, tanto na cozinha como na casa das máquinas. Com prateleiras metálicas ajustáveis, pode guardar desde produtos de limpeza até o aspirador, sem sacrificar espaço ou acessibilidade.

Estes organizadores tornam tudo mais prático, permitindo que veja e alcance todos os objetos com um simples movimento. Além disso, a montagem é versátil, podendo escolher entre instalar o acessório à esquerda ou à direita do armário, conforme o espaço disponível. E tem 25 anos de garantia!

Percorra a galeria para ver.