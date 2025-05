Parece da IKEA, mas está quase 10 euros mais barato no supermercado

São da Primark, mas parecem caros: os lençóis e capas de edredão do momento

Chamar a vibe mediterrânica para casa com a Primark

Se há coisa que valorizamos ter em casa é um cantinho de arrumação e organização. No entanto, com o passar do tempo e à medida que o espaço disponível vai diminuindo, torna-se cada vez mais difícil manter tudo arrumado, especialmente quando não há mesmo mais espaço para colocar mobília nova.

A pensar nisso, o Aldi trouxe a solução que precisavamos: um carrinho de apoio multifuncional. Tanto serve para ter na cozinha para arrumar especiarias ou utensílios, como pode servir na sala ou no quarto para guardar os livros ou outros objetos que estejam espalhados.

O melhor? Está à venda por apenas 19,99 euros - um valor significativamente mais acessível do que modelos semelhantes no mercado, como o do IKEA, que custa 29,00 euros