Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha

Bancadas cheias, cómodas desorganizadas e produtos de higiene espalhados por todo o lado são um problema bastante comum em muitas casas. No entanto, encontramos na IKEA a solução ideal por um preço super acessível.

Trata-se de um carrinho compacto VESKEN, ideal até para as casas de banho mais pequenas, mas com prateleiras surpreendentemente espaçosas. Há lugar para tudo: desde frascos maiores, como champô e condicionador, até artigos mais pequenos, como sabonetes, esponjas ou produtos de cuidado diário.

A estrutura é robusta e conta com quatro rodas, o que permite deslocá-lo facilmente e utilizá-lo onde for mais conveniente. Graças às suas dimensões reduzidas, adapta-se perfeitamente a espaços estreitos.

Outro ponto forte são as prateleiras com laterais altas, que ajudam a manter todos os produtos no lugar, evitando quedas ou desorganização. Além disso, é uma opção especialmente prática para usar no duche, já que as prateleiras têm orifícios na parte inferior que permitem a drenagem da água.

Com medidas de 54x18x71 centímetros, este carrinho foi pensado para maximizar o espaço sem comprometer a circulação na casa de banho. Tudo isto por um preço bastante acessível: 11,99 euros.