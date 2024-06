Um dos produtos mais ‘cool’ da IKEA tem edição limitada e está a metade do preço

A IKEA colocou esta peça na sua coleção de acessórios para treino. Mas este carrinho de verde tendência pode carregar aquilo que a imaginação decidir e o espaço permitir. É lindo de morrer e fica bem em qualquer decoração, da mais juvenil à mais madura, da mais clássica à mais contemporânea.

O DAJLIEN que tem 65 centímetros de altura, custava 55 euros, mas está agora à venda por apenas 29!. Felizmente, esta peça foi incluída nos saldos da cadeia sueca, que terminam já no domingo

Este carrinho multifuncional é o perfeito para guardar o seu equipamento de exercício, toalhas e outros objetos essenciais sempre à mão. As rodas grandes da parte da frente são feitas de bambu, enquanto as mais pequenas da parte de trás são de plástico, o que facilita o movimento.

Pode arrumar debaixo da mesa de refeição ou secretária quando não está em uso, por exemplo. A marca sugere arrumar acessórios de treino e até um tapete de ioga enrolado, utilizando a pega para apoio. A pega do carrinho permite pendurar uma toalha ou o poncho comprido da mesma gama, ideal para ter tudo à mão durante uma pausa ou após o treino. As superfícies de metal do carrinho permitem a fixação de notas com ímanes (vendidos separadamente), tornando-o ainda mais funcional para o seu espaço de exercício.

Não deixe escapar esta promoção exclusiva, disponível apenas até ao final de junho e limitada ao stock existente. Visite a sua loja IKEA mais próxima ou compre online e transforme o seu espaço de treino com o carrinho DAJLIEN, uma solução de arrumação prática, elegante e agora a um preço irresistível. Aproveite já e melhore a organização e funcionalidade do seu espaço com a qualidade e design que só a IKEA oferece.