O acessório de secretária da IKEA que não sabiamos que era essencial na cozinha

Hoje às 15:02
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer

Ficámos surpreendidos quando descobrimos que este acessório de secretária também pode ser usado na cozinha. Um simples arquivador da IKEA, pensado para organizar papéis e documentos, está a ganhar uma nova vida na despensa.

A ideia, partilhada pela página de Instagram @tips_4_home, e que se tornou viral, é simples mas super útil: utilizar o arquivador para armazenar cebolas, batatas, alhos e chalotas na despensa.

O truque garante uma boa circulação de ar, ajudando a conservar os alimentos frescos por mais tempo, e ao mesmo tempo liberta espaço precioso nas prateleiras.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tips4home (@tips_4_home)

