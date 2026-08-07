Corrida à IKEA! Esta peça de edição limitada vai desaparecer rapidamente das lojas

IKEA abre nova loja numa zona que estava à espera há anos. E não há nenhuma igual a esta em Portugal

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Vamos ser sinceros: decorar com tons neutros é sempre mais fácil e nós também somos fãs. Mas às vezes um pouco de cor muda tudo numa casa. É provável que, olhando à sua volta, tudo tenha acabado em tons de bege, creme ou branco. Mesmo com a decoração neutra a viver o seu momento, qualquer espaço beneficia de um toque de cor que quebre a uniformidade.

Felizmente, acrescentar cor à casa não tem de significar repintar as paredes ou trocar de mobília. Por vezes, uma peça de destaque é tudo o que é preciso para iluminar um canto esquecido e a mais recente edição limitada da IKEA prova que até a arrumação mais prática pode servir de decoração.

Estante BAGGEBO, verde forte a18,99€ na IKEA

Por apenas 18,99€, a estante BAGGEBO é uma forma acessível de acrescentar personalidade sem alterar toda a decoração da casa. Melhor ainda: a IKEA classificou este tom verde como uma edição limitada, o que a torna uma peça a comprar antes que desapareça das lojas.

Ao contrário das estantes tradicionais, que por vezes parecem pesadas e volumosas, esta peça tem um aspeto leve e arejado, graças à estrutura em aço com revestimento em pó e às prateleiras em rede. Com 60 cm de largura, cerca de 30 cm de profundidade e 80 cm de altura, é suficientemente compacta para caber em apartamentos, quartos de estudante ou naqueles cantos apertados onde o mobiliário convencional nunca encaixa.

Cada prateleira suporta até 12 kg, tem pés reguláveis que ajudam a manter a estrutura estável em pavimentos desnivelados, e pode ser fixada à parede para maior segurança, caso a instabilidade seja uma preocupação. Combina ainda com o resto da gama BAGGEBO, para quem procura criar um estilo de arrumação coerente em toda a casa.

Onde esta estante realmente se destaca

Esta estante consegue adaptar-se praticamente a qualquer divisão. Pode ser uma adição alegre a um quarto de bebé, para brinquedos e livros. E com o regresso às aulas à porta, é também uma escolha óbvia para estudantes universitários que querem maximizar a arrumação num quarto de residência ou primeiro apartamento. Os amantes de plantas podem transformá-la num suporte compacto, preenchendo as prateleiras com vasos de cerâmica em tons complementares — tendo sempre em conta o limite de peso.

Por vezes, basta uma peça marcante para transformar toda uma divisão. Quer esteja a querer introduzir mais cor numa divisão, quer precise de arrumação com estilo para espaços pequenos, a estante BAGGEBO em edição limitada é uma forma simples de trazer personalidade à casa sem grandes obras. Como este tom de verde não vai durar para sempre, talvez valha a pena não esperar muito antes de a garantir na IKEA.