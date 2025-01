Ainda usa destes termos? IKEA lançou um muito mais bonito e que vai à mesa

Benefícios do chá de camomila

Se há algo melhor do que um café ou um chá quente num dia frio, é tê-lo sempre à mão, pronto a servir. Mas, convenhamos: os termos tradicionais não são brilhantes no que diz respeito a design e podem estragar uma mesa. Serviria um chá aos amigos ou família à mesa num termo? Provavelmente não e iria buscar ao armário o seu melhor bule.

Mas agora vamos poder juntar as maravilhas de um termo ao design de um bule com esta novidade. A IKEA lançou um termo branco de 1.5 litros, com a referência GOKVÄLLÅ, perfeito para quem não passa sem uma bebida quente, mas não a quer reaquecer constantemente.

Além de bonito, este termo é super prático. O material isolante mantém o conteúdo quente ou frio durante horas, poupando-lhe tempo e energia. E o melhor? Pode servir a bebida sem precisar de desenroscar completamente a tampa, o que ajuda a conservar a temperatura durante mais tempo e evita desperdícios de calor. A tampa também tem outra vantagem: protege o interior do pó e de pequenos insetos, tornando este termo ideal para usar tanto dentro de casa como no jardim, num piquenique ou num brunch ao ar livre.

A resistência é outro dos seus pontos fortes. Feito de metal, é robusto e suporta impactos, garantindo durabilidade. Tudo isto por um preço acessível de 19,99€, tornando-o numa opção perfeita para quem procura beber o seu chá ou café sempre quente.