Esqueça os toldos: a IKEA tem a solução ideal para fazer sombra no seu jardim

Com os dias de calor e sol, ter sombra no terraço ou jardim é essencial. A pensar nisso, a IKEA acaba de lançar a Hammarön, uma pérgola resistente, que promete tornar varandas, jardins ou terraços muito mais confortáveis e bonitos.

Esqueça os toldos difíceis de montar ou os chapéus de sol que voam com o vento. Esta estrutura é estável, fácil de montar e pensada para durar. Protege do sol e pode ser usada o ano todo, mesmo quando o tempo não ajuda.

Para além de criar sombra, ajuda a transformar o exterior numa extensão da casa, seja para refeições ao ar livre, para relaxar ou até montar um pequeno canto de leitura.

O design é simples e combina bem com os móveis e acessórios que a Ikea já tem para exteriores. E como é feita com materiais mais sustentáveis, também agrada a quem se preocupa com o ambiente. Tudo isto por 359 euros.