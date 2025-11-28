Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos

Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%

Fomos à grande rival do IKEA. E agora temos um quarto novo (gastámos menos de 100€)

Este é um dos aquecedores mais vendidos da Amazon e custa apenas 30 euros

A grande rival da IKEA, a dinamarquesa JYSK, abriu as portas de uma nova loja de grandes dimensões em Portugal e chega em plena semana de Black Friday, com descontos que se somam às já generosas promoções de inauguração.

A loja, situada na Felgueira, no Nova Terra Felgueiras Retail Park, já começou a receber clientes e marca a chegada de mais uma aposta da marca escandinava ao norte do país. E a altura não podia ser mais estratégica: além dos descontos especiais de abertura, há ainda reduções de Black Friday que tornam este o momento ideal para comprar presentes de Natal e renovar as decorações festivas da casa.

Com um espírito de renovação que tantas casas procuram nesta época do ano, a JYSK apresenta-se como o espaço perfeito para quem quer dar uma nova vida aos interiores sem gastar uma fortuna. As tendências atuais estão bem presentes: tons neutros, madeira clara, texturas aconchegantes e aquele minimalismo prático que combina com qualquer divisão.

Entre as promoções de destaque está uma mesa de jantar em madeira clara, com um design simples e minimalista, que custa 130 euros. Para completar, as cadeiras estofadas em tons suaves também estão com redução significativa, a 55 euros. Na secção de descanso, por exemplo, há um colchão com efeito refrescante, um dos artigos com maior desconto, agora a 325 euros, com uma poupança que chega aos 75%.

Para quem procura pequenos detalhes que transformam o ambiente, as opções são variadas e acessíveis: almofadas decorativas desde 3,75 euros, cestos de arrumação em fibras naturais, figuras de decoração natalícia com inspiração nórdica a partir de 2,75 euros, ou mantas felpudas com descontos de até 75%. Perfeito para criar aquele ambiente acolhedor de Natal ou para oferecer a quem mais gosta.

Há ainda soluções práticas como cabides, bancos estofados, espelhos de parede e pequenos móveis que ajudam a reorganizar a casa sem grandes investimentos.

As salas também surgem bem representadas: sofás compactos a partir de 200 euros, aparadores e móveis de TV com linhas contemporâneas, e mesas de refeição de vários formatos — redondas, ovais ou retangulares — com reduções que variam entre 20% e 60%.

Com a combinação entre os descontos de Black Friday e as promoções de inauguração, esta é uma oportunidade única para preparar a casa para o Natal e encontrar presentes especiais a preços imbatíveis.

Percorra a galeria acima para ver alguns dos produtos que se podem encontrar nas lojas JYSK.