IKEA abriu um novo conceito e teve ajuda de empresa portuguesa

Localizada no popular bairro londrino de Hammersmith, em Inglaterra, a nova loja foi aberta em parceria com a Reckon.ai, start-up portuguesa que desenvolve soluções de inteligência artificial e visão computacional aplicadas ao retalho

A Ikea inaugurou uma nova “loja autónoma”, que utiliza tecnologia desenvolvida pela start-up portuguesa Reckon.ai. A novidade já se encontra em funcionamento em Londres, Inglaterra.

As máquinas de venda automática disponibilizam uma variedade de produtos embalados da marca, que vão desde as tradicionais almôndegas a aperitivos, sobremesas, bolos e bebidas. Estas máquinas utilizam inteligência artificial para proporcionar uma experiência de compra contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta inovação não só aumenta a acessibilidade dos clientes aos produtos IKEA, como também simplifica a gestão dos mesmos para os colaboradores.

Ana Pinto, diretora da Reckon.ai, manifestou a sua satisfação pela inauguração da máquina numa publicação no LinkedIn, onde descreveu o projeto como um marco no futuro do comércio retalhista e na indústria alimentar.

“Este é um passo significativo para a revolução no setor e estamos muito gratos pela confiança e colaboração da IKEA, que tornaram este projeto uma realidade”, declarou.

A cadeia sueca anunciou ainda a extensão deste modelo de loja com futuras aberturas em locais a determinar.

