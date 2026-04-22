É dos mais vendidos da IKEA e custa 25 euros: a solução para refeições ao ar livre sem insetos

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

Esta mesa portátil da IKEA já está a ganhar destaque entre quem adora piqueniques e reuniões ao ar livre

Está à procura da mesa ideal para o verão? Encontrámos a opção mais leve e barata da IKEA

É dos mais vendidos da IKEA e custa 25 euros: a solução para refeições sem insetos

Ideal para os dias de verão e fácil de transportar: esta mesa de madeira dobrável da IKEA está a dar que falar

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Parece impossível: esta mesa de exterior da IKEA é linda e custa muito menos do que imagina

Com a chegada dos dias mais quentes, as refeições ao ar livre voltam a ganhar destaque, seja num terraço, varanda ou jardim. No entanto, há um detalhe que pode facilmente estragar o momento: os insetos. Entre moscas e mosquitos, nem sempre é fácil desfrutar de um almoço ou jantar tranquilo no exterior.

A pensar nisso, a IKEA tem um dos seus artigos mais procurados da estação: a rede TORPÖN, uma solução prática que promete tornar os momentos ao ar livre muito mais confortáveis, e sem interrupções. Com um preço acessível de apenas 25 euros, este acessório adapta-se a vários tamanhos de guarda-sol e cria uma espécie de “barreira” contra insetos, sem comprometer a ventilação.

A rede é colocada diretamente no guarda-sol, formando um espaço protegido e acolhedor. Inclui um fecho para facilitar a entrada e saída, além de suportes que mantêm a estrutura aberta quando se está com as mãos ocupadas. Para garantir estabilidade, mesmo em dias de vento, conta com bolsos na base que podem ser preenchidos com objetos pesados.

Outro dos pontos fortes é a facilidade de utilização: as fitas ajustáveis permitem fixar e retirar a rede rapidamente, adaptando-se a diferentes modelos de guarda-sol. Quando não está a ser usada, pode ser dobrada e guardada num saco próprio, ocupando pouco espaço.