Este sofá-cama da IKEA acaba com o drama das casas pequenas. E está entre os mais vendidos
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É dos mais vendidos e faz com que a sala pareça maior: esta novidade da IKEA está a ser um sucesso
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O segredo do sofá-cama da IKEA que se adapta a qualquer casa
Um dos sofás-cama mais procurados da IKEA continua a ser uma das soluções mais práticas para quem vive em casas pequenas ou procura otimizar o espaço sem perder conforto.
O modelo SKÖNABÄCK, disponível por 299 euros, foi desenhado para responder às necessidades do dia a dia, combinando três funções num único móvel: sofá, cama e arrumação. A ideia passa por oferecer uma peça versátil que se adapta facilmente a diferentes momentos e rotinas.
À primeira vista, trata-se de um sofá simples e acolhedor, mas o design esconde funcionalidades adicionais. O assento pode ser puxado e dobrado para transformar o móvel numa cama individual, tornando-o útil tanto para o descanso diário como para receber visitas.
Outro dos pontos fortes é o espaço de arrumação integrado, situado por baixo do assento, ideal para guardar mantas, almofadas ou outros objetos que se pretende manter fora da vista, mas sempre acessíveis.
O apoio de braços também foi pensado para aumentar a flexibilidade do móvel, podendo ser colocado tanto do lado esquerdo como do direito, permitindo adaptar o sofá à configuração da divisão.
A estrutura é complementada por uma capa fixa em tecido resistente de poliéster, concebida para ser durável e suave ao toque, característica comum em várias soluções da marca sueca.
Percorra a galeria acima e veja o sofá.