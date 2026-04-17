Parece impossível: esta mesa de exterior da IKEA é linda e custa muito menos do que imagina

A Soluppgang é a nova mesa de exterior da IKEA que se destaca pela sua leveza e facilidade de transporte, características ideais para os dias de verão. Com um preço muito acessível, esta mesa é dobrável e fácil de levar para qualquer lugar, adaptando-se a vários contextos: desde a varanda de um apartamento até a um parque de campismo ou numa viagem de autocaravana.

Uma mesa feita para acompanhar o seu verão

Esta mesa foi pensada para ser prática: pode ser transportada facilmente debaixo do braço e fica bem em qualquer cenário ao ar livre, como parques, praias, jardins ou pátios. Com um tampo em madeira de eucalipto e uma estrutura resistente preparada para estar na rua, a sua altura é perfeita para diversas situações, como piqueniques, pequenos-almoços ao sol ou até para jogos de mesa.

Materiais e manutenção simples

Além do eucalipto maciço, a mesa utiliza materiais duráveis (como o aço e o plástico resistente), mas a sua manutenção é muito descomplicada, sendo fácil de limpar sem esforço. As suas dimensões tornam-na muito versátil: tem 82 centímetros de comprimento, 45 de profundidade e 42 de altura, o tamanho ideal para ser útil sem ocupar espaço a mais.

Uma das novidades mais recentes do catálogo

A mesa Soluppgang é uma das novidades mais recentes do catálogo da marca e já conquistou os utilizadores, reunindo a classificação máxima de cinco estrelas. Além do design funcional, o preço é o grande destaque desta peça: por apenas 39,99€, esta solução da Ikea prova ser o investimento ideal para quem procura qualidade e estilo a um valor surpreendentemente baixo.