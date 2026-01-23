Um dos móveis mais vendidos da IKEA faz sentido em qualquer divisão da casa

Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar

É uma das peças mais procuradas da IKEA e não é difícil perceber porquê. O aparador BAGGEBO, em branco, tornou-se um verdadeiro best-seller da marca sueca graças ao seu design simples, funcionalidade e versatilidade, adaptando-se facilmente a praticamente qualquer divisão da casa.

Do quarto à sala, passando pela entrada, casa de banho ou até cozinha, este aparador encaixa em diferentes divisões e necessidades. Com 78x92 centímetros, tem arrumação aberta e fechada, permitindo organizar objetos do dia a dia sem comprometer a estética do espaço.

A peça inclui uma gaveta prática, ideal para guardar guardanapos e velas na sala, ou chaves, carteiras e pequenos objetos na entrada, ajudando a manter a casa organizada e funcional. As prateleiras oferecem espaço adicional para livros, loiça, caixas organizadoras ou produtos de higiene, dependendo da divisão onde é colocado.

Disponível por 49,99 euros, este aparador tem um design que se adapta a qualquer divisão da casa e é por isso mesmo que se vende aos milhões.