IKEA abre nova loja numa zona que estava à espera há anos. E não há nenhuma igual a esta em Portugal

Fonte: Lusa

A Ikea abriu esta quinta-feira, 30 de julho, a sua primeira loja em Coimbra e trouxe consigo uma novidade absoluta para o mercado português. A nova unidade, instalada no Mondego Retail Park, em Taveiro, estreia um conceito de loja que nunca tinha sido testado em Portugal e que a marca descreve como uma "loja pequena, mas poderosa", cita a Lusa.

O investimento ronda os três milhões de euros e criou 37 postos de trabalho, reforçando a presença da gigante sueca no país, 22 anos depois da abertura da primeira loja portuguesa, em Alfragide.

"É um passo muito importante para nós termos finalmente chegado a Coimbra", afirmou a diretora de comunicação da Ikea Portugal, Cláudia Domingues, citada pela Lusa, durante a inauguração. Segundo a responsável, a experiência do estúdio de planificação já existente na cidade demonstrou que existia procura suficiente para avançar com uma loja de maior dimensão.

Um novo conceito de loja

Ao contrário das lojas tradicionais da Ikea, esta unidade aposta num formato intermédio entre um estúdio de planificação e uma grande superfície comercial. Os clientes encontram cerca de dois mil produtos disponíveis para compra imediata, mas continuam a poder encomendar qualquer artigo do catálogo da marca, com acesso à gama completa.

"Gostamos de lhe chamar uma loja pequena, mas poderosa", explicou o diretor da loja, Guilherme Ribeiro, sublinhando que se trata de um projeto-piloto que já existe noutros mercados internacionais, mas que faz agora a sua estreia em Portugal.

Para já, a empresa não confirma se este modelo será replicado noutras cidades. "Vamos perceber como funciona esta loja e, depois, avaliar os próximos passos", afirmou o responsável.

Coimbra ganha uma loja há muito desejada

A abertura foi também saudada pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, que considerou que a chegada da Ikea responde a uma necessidade antiga da região. Segundo a autarca, a forte presença de estudantes universitários e a elevada população flutuante tornam a cidade um mercado natural para uma marca dedicada ao mobiliário e soluções para a casa.

Também a embaixadora da Suécia em Portugal, Elisabeth Eklund, marcou presença na inauguração, defendendo que a abertura representa mais do que um investimento comercial, simbolizando a parceria entre os dois países nas áreas do comércio, inovação e sustentabilidade.

Centenas de clientes nas primeiras horas

O entusiasmo fez-se sentir logo na abertura de portas. De acordo com a Ikea, cerca de 600 pessoas entraram na loja nos primeiros minutos após a inauguração, às 10h00, confirmando a expectativa em torno da chegada da marca à cidade.

Com Coimbra, a Ikea reforça a estratégia de proximidade e aposta num modelo omnicanal que combina lojas físicas de menor dimensão com a possibilidade de acesso a todo o catálogo através de encomenda, procurando chegar a mais consumidores sem recorrer exclusivamente às tradicionais grandes superfícies.