Esta novidade IKEA vai fazer aumentar o espaço dos seus armários (até o da roupa)

Se há algo que nunca parece suficiente numa cozinha ou nos quartos, é espaço para arrumação. O IKEA tem a solução perfeita para otimizar cada centímetro dos seus armários com uma caixa com sistema deslizante em antracite, da marca UPPDATERA.

Esta caixa tem como medidas 50x15x12 cm e custa apenas 15,99 euros.O segredo desta peça está no facto de ser deslizante e ter três compartimentos de arrumação. A caixa fixa-se ao interior do armário com uma corrediça, permitindo um deslizar suave para que tenha sempre acesso fácil ao que precisa. Ideal para guardar objetos pequenos. Para uso na cozinha, pode colocar por debaixo do lava-loiças e guardar esponjas, escovas ou até utensílios. Para o quarto, pode colocar dentro dos armários e guardar a roupa interior, assim fica tudo muito mais organizado.

Com uma profundidade de 50 cm, altura de 12 cm e largura de 15 cm, é extremamente eficiente para manter a cozinha mais prática e organizada. O melhor é que com o sistema extraível, consegue ver tudo o que está guardado sem precisar de se esticar ou remexer o armário inteiro.